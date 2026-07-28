SpaceX: Υποχωρεί 20% κάτω από την τιμή IPO - Έγιναν «καπνός» 1,2 τρισ. δολ.

Η SpaceX υποχωρεί κατά 20% κάτω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς, διαγράφοντας αξία 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα για την εταιρεία κατασκευής πυραύλων, δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, καθώς η μετοχή της SpaceX υποχωρεί 20% κάτω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς, διαγράφοντας αξία 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μετοχή έχει διαγράψει ένα πέμπτο της αξίας της από την IPO ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις υψηλού ρίσκου εταιρείες τεχνολογίας.

Σήμερα η μετοχή υποχωρεί σχεδόν 5% στα 108 δολάρια, συνεχίζοντας την ελεύθερη πτώση από το ντεμπούτο της στην Wall Street τον περασμένο μήνα, σε μια από τις μεγαλύτερες απώλειες κεφαλαιοποίησης της αγοράς στην ιστορία.

Ένα ασταθές γεωπολιτικό σκηνικό σε συνδυασμό με ανησυχίες γύρω από τις δαπάνες που τροφοδοτούν την διογκωμένη ζήτηση και τις αποτιμήσεις σε όλο το οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει πλήξει πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου τις τελευταίες εβδομάδες. Η υψηλή αποτίμηση της SpaceX και οι προετοιμασίες για ένα κύμα πιθανής πίεσης για πώληση έχουν προσελκύσει πλήθος επενδυτών που επιδείδονται σε short selling τον τελευταίο μήνα.

Περίπου το 30% των μετοχών που είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση πωλούνται short, δείχνουν στοιχεία που συγκέντρωσε η S3 Partners.

Η μαζική πώληση επιταχύνεται παρά το γεγονός ότι η SpaceX πραγματοποίησε μια σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένη δοκιμή του πυραύλου Starship την Παρασκευή, αναπτύσσοντας αναβαθμισμένους δορυφόρους για το δίκτυο επικοινωνιών Starlink ενώ επέστρεψε στη Γη σε μεγάλο βαθμό αλώβητος. Το Starship είναι κεντρικό στις φιλοδοξίες του Μασκ να επεκτείνει το δίκτυο Starlink της SpaceX, να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη και πέρα ​​από αυτήν και να θέσει κέντρα δεδομένων στο διάστημα. Ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει μια ασταθή αναπτυξιακή πορεία που δέχεται πλήγματα από εκρηκτικές αποτυχίες, δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις.

Επενδυτές και αναλυτές συζητούν για το πόσο θα μπορούσε να πέσει η μετοχή, με τους «bear» επενδυτές να έχουν κυκλώσει το επίπεδο των 100 δολαρίων ανά μετοχή. Ο αναλυτής της Morgan Stanley, Άνταμ Τζόνας, έγραψε σε σημείωμα την Παρασκευή ότι μια τέτοια πτώση θα σήμαινε μηδενική ή ακόμη και αρνητική αξία για τον τομέα τεχνητής νοημοσύνης της SpaceX.