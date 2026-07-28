Τα σκήπτρα της πολυτιμότερης εταιρείας στον κόσμο κρατά η Apple - Ανοίγει η «ψαλίδα» με Nvidia

Η Nvidia κατείχε την πρώτη θέση ως η πιο πολύτιμη εταιρεία από τον Ιούνιο του 2025, όταν πήρε το «χρυσό» από τη Microsoft.

To στέμμα της ως πολυτιμότερη επιχείρηση στον κόσμο διατηρεί η Apple, διευρύνοντας το προβάδισμά της από την Nvidia την Τρίτη, με την εναλλαγή στην κορυφή να συμβαίνει για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2025.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε 4,99% τη Δευτέρα, καταγράφοντας νέες προσυνεδριακές απώλειες 0,48% σήμερα, φέρνοντας την αποτίμησή της στα 4,77 τρισ. δολάρια, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το μεγάλο κόστος που σχετίζεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Εν τω μεταξύ, ο τίτλος της Apple ενισχύθηκε 1,17% και σήμερα πριν το καμπανάκι της Wall Street προσθέτει 0,79%, δίνοντάς της κεφαλαιοποίηση 4,95 τρισ. δολαρίων, ενόψει των πολυαναμενόμενων οικονομικών μεγεθών του τρίτου τριμήνου την Πέμπτη.

Η Nvidia κατείχε την πρώτη θέση ως η πιο πολύτιμη εταιρεία από τον Ιούνιο του 2025, όταν πήρε το «χρυσό» από τη Microsoft, και διατήρησε για λίγο χρηματιστηριακή αξία 5 τρισ. δολαρίων τον Οκτώβριο.

Μέχρι στιγμής το 2026, η μετοχή της Nvidia μετρά κέρδη 4% ενώ της Apple έχει κάνει άλμα 24%. Οι επενδυτές έχουν ανταμείψει την απροθυμία της Apple να δαπανήσει μεγάλα ποσά σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, προτιμώντας να νοικιάσει data centers μεγάλης χωρητικότητας αντί να κατασκευάσει τη δική της.

Η κατασκευάστρια του iPhone αναμένεται να αποκαλύψει για πρώτη φορά ορισμένες από τις οικονομικές επιπτώσεις από την παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης που οφείλεται στην ΑΙ που την ανάγκασε να αυξήσει τις τιμές των Mac και iPad τον Ιούνιο.