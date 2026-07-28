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Ιταλία: Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται από αύριο - Το τέταρτο συνεχόμενο

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Ιταλία: Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται από αύριο - Το τέταρτο συνεχόμενο
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Το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την Ιταλία από αύριο. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τις 7 Αυγούστου.

Το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την Ιταλία από αύριο. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τις 7 Αυγούστου.

Κατά τους ειδικούς, πρόκειται να ξεπεραστούν οι 40 βαθμοί, όπως συνέβη με το τρίτο κύμα μεγάλης ζέστης, το οποίο εξαντλήθηκε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, κάτι που σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες θα είναι από 8 μέχρι και 12 βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο της περιόδου.

Η επέλαση του καύσωνα πρόκειται να ξεκινήσει από τις περιφέρειες της νότιας και κεντρικής Ιταλίας και να επεκταθεί στη συνέχεια και στις βόρειες περιοχές της χώρας. Τα μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι, όπως συνέβη τις περασμένες εβδομάδες, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με έντονη υγρασία.

«Το φετινό καλοκαίρι προκαλεί πρωτοφανή θερμικά στρες με σχεδόν αδιάκοπα κύματα καύσωνα τα οποία υποβάλουν ντόπιους και τουρίστες σε μεγάλη δοκιμασία», υπογραμμίζει ο ιταλικός τύπος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ιταλία
Καύσωνας
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