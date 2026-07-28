Τα μεγέθη β' τριμήνου της LVMH δεν «πείθουν» για comeback της πολυτέλειας

Η ευρύτερη ανάκαμψη της ζήτησης για luxurious είδη δεν φαίνεται να ανεβάζει στροφές, παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης στον βασικό κλάδο της μόδας.

Απώλειες καταγράφει η μετοχή της LVMH την Τρίτη, αφού τα οικονομικά μεγέθη του γαλλικού γίγαντα πολυτελών ειδών για το δεύτερο τρίμηνο δεν μπόρεσαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές ότι μια ευρύτερη ανάκαμψη της ζήτησης για luxurious είδη θα μπορούσε να ανεβάσει στροφές, παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης στον βασικό κλάδο της μόδας.

Τα εταιρικά αποτελέσματα άφησαν ανοιχτό το ερώτημα εάν ο τομέας των ειδών πολυτελείας αναδύεται από μια παρατεταμένη ύφεση, με την ανάπτυξη στην πιο κερδοφόρα επιχείρηση της LVMH να εξακολουθεί να υπολείπεται των προσδοκιών. Η ιδιοκτήτρια των brands μόδας Louis Vuitton και Dior, ανέφερε ότι οι πωλήσεις μόδας και δερμάτινων ειδών αυξήθηκαν κατά 1% σε οργανική βάση στα 8,90 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο.

Ενώ πρόκειται για την πρώτη τριμηνιαία άνοδο του τομέα σε δύο χρόνια, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των αναλυτών για ανάπτυξη 1,7%. «Όλη η προσοχή ήταν στη μόδα και τα δερμάτινα είδη», τόνισε ένας trader στο Reuters, ενώ ο όμιλος ανέφερε συνολική οργανική αύξηση πωλήσεων 3% για το τρίμηνο, χάρη στο άλμα 11% στον τομέα ρολογιών και κοσμημάτων, τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο του.

Η μετοχή της LVMH διαπραγματεύεται κοντά σε χαμηλό έξι ετών και έχει χάσει περίπου το 30% της αξίας τηςς φέτος, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τον ρυθμό οποιασδήποτε ανάκαμψης της ζήτησης ειδών πολυτελείας. «Τα αποτελέσματα ήταν αξιοπρεπή, αλλά απίθανο να αλλάξουν τη συζήτηση», υπογράμμισαν αναλυτές της UBS, ενώ μαζί με άλλες χρηματιστηριακές όπως η RBC και Morgan Stanley υποβάθμισαν την τιμή - στόχο για τη μετοχή της.

Η αναλύτρια της Morningstar, Τζελένα Σοκόλοβα, υπογράμμισε ότι οι τάσεις γίνονται πιο θετικές, αν και η LVMH συνέχισε να υστερεί σε σχέση με ορισμένους ανταγωνιστές. Η μετοχή της Kering κατρακυλά 17% μέχρι στιγμής φέτος, ενώ η Hermes διολισθαίνει 21%. Τα αποτελέσματα των δύο ομίλων, την Τρίτη και την Τετάρτη αντίστοιχα, θα παρακολουθούνται στενά για περαιτέρω ενδείξεις για το εάν η ζήτηση ειδών πολυτελείας ανακάμπτει μετά από μια χρόνια επιβράδυνση.

Η LVMH τόνισε ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με τον τουρισμό στην Ευρώπη επηρεάστηκαν από τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, δυσχεραίνοντας τη ζήτηση που πριν άνθιζε από τους διεθνείς επισκέπτες. «Η ανάπτυξη του τμήματος μόδας φαίνεται να υποστηρίχθηκε από την τιμολόγηση και την πειθαρχία κόστους και όχι από μια ουσιαστική βελτίωση της ζήτησης», σχολίασε ο στρατηγικός αναλυτής ειδών πολυτελείας Ραφαέλ Καρλέσο.