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Τι κρύβεται πίσω από όσους δεν αγχώνονται ποτέ για τη δουλειά τους

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Τι κρύβεται πίσω από όσους δεν αγχώνονται ποτέ για τη δουλειά τους
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Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, που η λέξη «άγχος» δεν τους αγγίζει.

Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, που η λέξη «άγχος» δεν τους αγγίζει. Όχι, δεν ζουν σε έναν ουτοπικό κόσμο, απλώς η κοσμοθεωρία τους είναι εντελώς διαφορετική από των περισσότερων εκεί έξω. Και προβλήματα αντιμετωπίζουν και καθημερινές μάχες με τον χρόνο δίνουν και υπερπροσπάθεια κάνουν, ώστε να ανταπεξέλθουν σε όλα, όμως και πάλι το άγχος δεν έχει θέση στη ζωή τους. Και πριν προλάβεις να τους αποκαλέσεις αναίσθητους, θέλω να κάνω την εξής διευκρίνιση: δεν είναι θέμα χαρακτήρα, αλλά θέμα mindset.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Jenny.gr

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