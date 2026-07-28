Στον «πάγο» η δημοσιοποίηση των ονομάτων. Τελευταία ευκαιρία με ρύθμιση των 72 δόσεων για να αποφύγουν οι οφειλέτες τη δημοσίευση των στοιχείων τους.

Με τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να οδηγήσει στα κρατικά ταμεία περισσότερα ληξιπρόθεσμα χρέη, δίνοντας παράλληλα μία τελευταία ευκαιρία στους μεγαλοοφειλέτες να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους. Για τον λόγο αυτό, η δημοσιοποίηση της «μαύρης λίστας» με ονόματα, διευθύνσεις και χρέη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ αναβάλλεται για τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την οποία υπογράφουν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και η Άννα Ευθυμίου, η δημοσιοποίηση των στοιχείων μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου 2026 στις 28 Φεβρουαρίου 2027, καθώς συνδέεται άμεσα με την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης.

Η δυνατότητα υπαγωγής στις 72 δόσεις παραμένει ανοικτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι ενταχθούν εγκαίρως στη ρύθμιση και τηρούν τους όρους της, δεν θα περιληφθούν στις λίστες που θα αναρτήσει η ΑΑΔΕ. Αντίθετα, όσοι αφήσουν την προθεσμία να εκπνεύσει χωρίς να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, θα δουν τα ονόματά τους να «βγαίνουν στα μανταλάκια».

Οι λίστες

Οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ είναι κοινές για τις οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τα τελωνεία και τον e-ΕΦΚΑ και περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 150.000 ευρώ, μαζί με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα. Η τελευταία δημοσιοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025.

Ποιοι και πώς μπορούν να αποφύγουν τη «μαύρη λίστα»

Το «κλειδί» για την αποφυγή της δημοσιοποίησης είναι η ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αφορά οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Για να ενταχθεί ένας οφειλέτης θα πρέπει, μεταξύ άλλων:

οι οφειλές να μην βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026,

να μην έχουν υπαχθεί σε άλλη διαδικασία τακτοποίησης,

να έχουν τακτοποιηθεί οφειλές που βεβαιώθηκαν από το 2024 και μετά,

να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας,

να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Τι κερδίζουν οι οφειλέτες

Η συνεπής εξυπηρέτηση της ρύθμισης προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στους οφειλέτες. Εξασφαλίζει φορολογική ενημερότητα, αναστέλλει τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και τις ποινικές διώξεις που συνδέονται με τις οφειλές, ενώ παράλληλα προστατεύει τους οφειλέτες από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Ωστόσο, η προστασία αυτή χάνεται εφόσον η ρύθμιση παύσει να ισχύει. Αυτό συμβαίνει, μεταξύ άλλων, όταν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή όταν δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν θα εξοφληθούν ή δεν θα ρυθμιστούν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.