Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ καταργεί τα ηλικιακά όρια στην προαιρετική ασφάλιση, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο της συνταξιοδότησης σε μακροχρόνια ανέργους. Στο μεταξύ, επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ προσφέρει τα απαραίτητα ένσημα για τη συνταξιοδότηση ανέργων άνω των 55 ετών

Τη δυνατότητα να λάβουν τη σύνταξή τους χιλιάδες μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών, προσφέρει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που καταργεί τα ηλικιακά όρια που ίσχυαν μέχρι σήμερα στην προαιρετική ασφάλιση. Με τα νέα δεδομένα, ασφαλισμένοι που διαθέτουν τον απαραίτητο ασφαλιστικό χρόνο αλλά τους λείπουν τα ένσημα των τελευταίων ετών πριν τη σύνταξη, μπορούν να δικαιωθούν σύνταξη γήρατος.

Παράλληλα, μέσω επιδοτούμενου προγράμματος της ΔΥΠΑ ανοίγει ο δρόμος για τους συμμετέχοντες (ηλικίας 55+) να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους, αναλαμβάνοντας υπηρεσία σε δημόσιους φορείς.

Σύνταξη με προαιρετική ασφάλιση

Νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ διευκολύνει ασφαλισμένους που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σύνταξη επειδή δεν πληρούν την προϋπόθεση ασφάλισης τα τελευταία χρόνια.

Η προαιρετική ασφάλιση που προβλέπει ο νόμος για τους μακροχρόνια άνεργους και εφαρμόζεται πάνω από δύο δεκαετίες επιτρέπει στους ανέργους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους έως τη θεμελίωση πλήρους σύνταξης γήρατος, με τη ΔΥΠΑ να αναλαμβάνει το κόστος πληρωμής των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό συνδεόταν με προκαθορισμένα ηλικιακά όρια (60ο έτος για τους άνδρες και 55ο για τις γυναίκες, ενώ για τους ασφαλισμένους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα το 55ο και 50ο έτος αντίστοιχα), τα οποία δυσκόλευαν πολλούς μακροχρόνια άνεργους να επωφεληθούν της ευεργετικής διάταξης. Βασική προϋπόθεση υπαγωγής αποτελούσε το γεγονός ότι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υπολείπονται έως πέντε έτη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ καταργεί πλέον αυτά τα προκαθορισμένα όρια, κρίνοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στο σημερινό συνταξιοδοτικό πλαίσιο. Με το νέο καθεστώς, δεν απαιτείται πλέον η συμπλήρωση συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου, ωστόσο, παραμένει το ελάχιστο όριο ηλικίας υπαγωγής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης γήρατος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους.

Τα ελάχιστα όρια ηλικίας για την χορήγηση πλήρους σύνταξης σε «νέους» ασφαλισμένους είναι:

α) Το 67οέτος, οπότε όριο ηλικίας υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση είναι το 62οέτος,

β) Το 62οέτος (για οικοδόμους, εργαζόμενους με ειδικότητες υπαγόμενες στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΚΒΑΕ), οπότε όριο ηλικίας υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση είναι το 57οέτος και

γ) Το 57ό έτος για εργαζόμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων ή σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, οπότε όριο ηλικίας υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση είναι το 52οέτος.

Αντίθετα, για «παλαιούς» ασφαλισμένους, επειδή τα όρια ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης ποικίλουν ανάλογα με την ειδικότητα, εκτός του γενικού ορίου ηλικίας των 67 ετών και των 62 για εργαζόμενους με ειδικότητες υπαγόμενες στον ΚΒΑΕ, τα υπόλοιπα όρια ηλικίας θα προκύπτουν από την αλληλογραφία που θα διενεργείται, όπως προαναφέρθηκε, με τις Υπηρεσίες Συντάξεων.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει επίσης ότι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη, αλλά συνεχίζουν την προαιρετική ασφάλιση προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες 4.500 ημέρες ασφάλισης, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να διακόψουν την προαιρετική ασφάλιση με έγγραφη δήλωση και να καλύψουν τον υπολειπόμενο χρόνο μέσω αναγνώρισης πλασματικών ετών, όπου αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν αξιοποιείται μόνο για τη σύνταξη γήρατος, αλλά και για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου. Οι νέες διατάξεις ισχύουν αναδρομικά από τις 17 Οκτωβρίου 2025.

Επιδότηση απασχόλησης για ανέργους 55+

Αρχές Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτημάτων από τους φορείς για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, το οποίο στοχεύει τόσο στην ενίσχυση της απασχόλησης όσο και στη συμπλήρωση των απαιτούμενων ενσήμων για τη συνταξιοδότηση των ωφελουμένων προκειμένου να βγουν στη σύνταξη.

Οι φορείς (Δήμοι, ΟΤΑ και υπηρεσίες του Δημοσίου) θα υποβάλουν τις ανάγκες τους στις αρχές Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα προτείνουν κατάλληλους υποψηφίους από το μητρώο των εγγεγραμμένων ανέργων. Η τελική επιλογή θα γίνεται από τον φορέα που θα πραγματοποιήσει την πρόσληψη.

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 24 μήνες (12+12), με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ενώ η ΔΥΠΑ θα επιχορηγεί τους φορείς για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Ανέργους άνω των 55 ετών

Εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ

Άτομα που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα

Ασφαλισμένους που χρειάζονται επιπλέον χρόνο ασφάλισης για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Βασικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που έχασαν την εργασία τους λίγο πριν τη σύνταξη να ολοκληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέργους, με βασικό κριτήριο τη διάρκεια της ανεργίας. Εφόσον όμως σε κάποια περιοχή δεν υπάρχουν αρκετοί μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών για να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις, θα μπορούν να επιλεγούν και άνεργοι με μικρότερο χρόνο ανεργίας.

Όπως ανέφερε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, στόχος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε οι προσλήψεις να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό, καθώς το πρόγραμμα συγκεντρώνει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από τους φορείς όσο και από τους ίδιους τους ανέργους.

Οι αποδοχές των εργαζομένων αναμένεται να διαμορφωθούν με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό των 920 ευρώ (μεικτά), ενώ θα προβλέπονται και οι νόμιμες προσαυξήσεις όπου απαιτείται. Παράλληλα, η ΔΥΠΑ θα επιδοτεί τους φορείς που θα προσλάβουν ανέργους μέσω του προγράμματος, ως εξής: