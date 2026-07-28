UPS: Νίκησαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη, αναβάθμισε το ετήσιο guidance - H απεξάρτηση από την Amazon

Αναθεώρησε προς τα πάνω το ετήσιο guidance εσόδων η United Parcel Service (UPS) ενώ ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου πάνω από τις εκτιμήσεις της Wall Street την Τρίτη.

Αναθεώρησε προς τα πάνω το ετήσιο guidance εσόδων η United Parcel Service (UPS) ενώ ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου πάνω από τις εκτιμήσεις της Wall Street την Τρίτη, μετά από τον περιορισμό της συνεργασίας με την Amazon, αλλά και μία περίοδο σημαντικής αναδιάρθρωσης.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,76 δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, με τους αναλυτές να αναμένουν 1,66 δολ. ανά μετοχή.

Τα έσοδα ήταν της τάξης των 22,8 δισ. δολ. έναντι 21,81 δισ. δολ. της εκτίμησης βάσει έρευνας αναλυτών από την LSEG:

Τα καθαρά κέρδη ήταν 604 εκατομμύρια δολάρια ή 0,71 δολάρια ανά μετοχή, σημαντικά μειωμένα από τα 1,28 δισεκατομμύρια δολάρια ή 1,51 δολάρια ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Για το έτος, η UPS αναμένει έσοδα ύψους 91,2 δισ. δολαρίων, αυξημένα από την προηγούμενη πρόβλεψή της για 89,7 δισ. δολ. Πλέον, αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη 7,22 δολαρίων ανά μετοχή για ολόκληρο το έτος.

Η UPS μείωσε την εξάρτησή της από την Amazon, κλείνοντας εγκαταστάσεις και περικόπτοντας θέσεις εργασίας. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Carol Tomé, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε ολοκληρώσει τη μείωση του όγκου πωλήσεων της Amazon και τις σχετικές αλλαγές δικτύου. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η UPS ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αναδιάρθρωσης του δικτύου της είχε αποφέρει περίπου 1,2 δισ. δολάρια σε οφέλη από το πρόγραμμα, θέτοντας την εταιρεία σε καλό δρόμο προς τον στόχο εξοικονόμησης δαπανών ύψους 3 δισ. δολ. για ολόκληρο το έτος.

Τον Απρίλιο, η εταιρεία δήλωσε ότι η Amazon αντιπροσώπευε το 8,8% των δραστηριοτήτων της στο τέλος του πρώτου τριμήνου, μια απότομη πτώση από το περισσότερο από 13% που είχε φτάσει.

Η UPS και η FedEx αντιμετωπίζουν μειωμένους όγκους αποστολών, καθώς οι δασμοί των ΗΠΑ και η κατάργηση της εξαίρεσης "de minimis" για εισαγωγές χαμηλής αξίας περιόρισαν τις ροές ηλεκτρονικού εμπορίου από λιανοπωλητές που συνδέονται με την Κίνα, όπως η Shein και η Temu.

Επίσης, η UPS eίχε προειδοποιήσει ότι ο πληθωρισμός των τιμών των καυσίμων θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ, μειώνοντας τη ζήτηση για αποστολές σε όλο το δίκτυό της.