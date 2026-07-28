Νότια Κορέα: Λευκός φώσφορος διέρρευσε σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ

Οι αρχές της Νότιας Κορέας διέταξαν την εκκένωση κτιρίων πρόσκαιρα σήμερα μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου στο εσωτερικό της Αεροπορικής Βάσης των ΗΠΑ Osan νότια της Σεούλ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ασφάλειας.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας διέταξαν την εκκένωση κτιρίων πρόσκαιρα σήμερα μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου στο εσωτερικό της Αεροπορικής Βάσης των ΗΠΑ Osan νότια της Σεούλ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ασφάλειας.

Δεν έχουν αναφερθεί απώλειες και η προειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων ήρθη περίπου μισή ώρα αργότερα, καθώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας και δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν εργασίες απολύμανσης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhpap.

"Στις 17:08 τοπική ώρα (11:08 ώρα Ελλάδας), λόγω ενός απρόβλεπτου συμβάντος και για καθαρά προληπτικούς λόγους, η Osan AB εγκατέστησε κλοιό ασφαλείας 1.000 ποδιών προκειμένου να προστατεύσει τη βάση και τον τοπικό πληθυσμό", ανέφερε η βάση σε μια ανακοίνωση.

"Οι ειδικοί επείγουσας επέμβασης διαχειρίζονται αυτήν τη στιγμή μία μεμονωμένη κατάσταση στην εγκατάσταση. Αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα με τη μέγιστη προσοχή και ασφάλεια",

Εκπρόσωπος της αεροπορικής βάσης δήλωσε ότι σημειώθηκε ατύχημα που είχε σχέση με πυρομαχικά και ότι αξιολογεί την κατάσταση, απαντώντας σε αίτημα για επιβεβαίωση της φύσης της διαρροής.

Ο λευκός φώσφορος είναι μια πολύ τοξική ουσία που μπορεί να αναφλεγεί σε επαφή με τον αέρα και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προπετάσματος καπνού στο πεδίο της μάχης και σε εμπρηστικά όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ