ΕΣΕΕ: Διάλογος με το υπουργείο Οικονομικών για φορολογία και ρευστότητα στις ΜμΕ

Η διαμόρφωση ενός σταθερού και αναπτυξιακού φορολογικού και ασφαλιστικού πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης.

Η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού και αναπτυξιακού πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), κ. Σταύρος Καφούνης, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Σταύρο Καφούνη, συναντήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΕΕ κ. Θεόδωρος Καπράλος, ο Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για θέματα οικονομικής και φορολογικής πολιτικής, κ. Βασίλης Παγώνης, καθώς και ο οικονομολόγος του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ και ειδικός σε φορολογικά θέματα, κ. Νίκος Γεωργοκώστας. Τον Υφυπουργό συνόδευσαν συνεργάτες του από το γραφείο, ο νομικός του σύμβουλος και εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης, το τέλος επιτηδεύματος, η προκαταβολή φόρου, το μη μισθολογικό κόστος, η φορολογική συνέπεια, καθώς και το κόστος της ψηφιακής μετάβασης και οι δυνατότητες βελτίωσης της ρευστότητας στην αγορά.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Το ελληνικό εμπόριο ζητά ένα δίκαιο, σταθερό και αναπτυξιακό φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο που θα στηρίζει τις επενδύσεις, την απασχόληση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Η ΕΣΕΕ καταθέτει ένα ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο σχέδιο παρεμβάσεων με σαφή δημοσιονομική αποτύπωση και αναπτυξιακό αντίκτυπο. Μερικές από τις προτάσεις είναι η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φόρου, η επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας και η μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Πρόκειται για ρεαλιστικές και δημοσιονομικά συμβατές παρεμβάσεις που ενισχύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος δήλωσε:

«Η συνάντηση με την ΕΣΕΕ επιβεβαίωσε ότι μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: μια αγορά με περισσότερη ρευστότητα και λιγότερα βάρη για τις επιχειρήσεις. Το κόστος της ψηφιακής μετάβασης, τα τεκμήρια, η ρύθμιση οφειλών και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων είναι ζητήματα υπαρκτά, που απαιτούν πρακτικές και εφαρμόσιμες πολιτικές. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που κρατούν όρθια την πραγματική οικονομία, παραμένουν στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας. Ο διάλογος αυτός συνεχίζεται μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, ώστε τα μέτρα που θα ανακοινωθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή διαπίστωση ότι η συνέχιση του θεσμικού διαλόγου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πολιτικών που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

