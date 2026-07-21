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Δεύτερο τάνκερ του Προκοπίου χτυπήθηκε από το Ιράν

Newsroom
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Δεύτερο τάνκερ του Προκοπίου χτυπήθηκε από το Ιράν
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Η Dynacom Tankers Management ανακοίνωσε ότι το VLCC Acheloos κατασκευής 2026 χωρητικότητας 306.000 dwt και υπό σημαία Λιβερίας, χτυπήθηκε από βλήματα τη Δευτέρα.

Δεύτερο δεξαμενοπλοίο του Γιώργου Προκοπίου δέχθηκε επίθεση από το Ιράν στον κόλπο του Ομάν, καθώς οι απειλές για τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ αυξάνονται. Η εξέλιξη έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το πλήγμα σε άλλο πλοίο του ομίλου στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Dynacom Tankers Management ανακοίνωσε ότι το VLCC Acheloos κατασκευής 2026 χωρητικότητας 306.000 dwt και υπό σημαία Λιβερίας επλήγη από άγνωστο βλήμα βορειοανατολικά της περιοχής Λίμαχ του Ομάν.

Σύμφωνα με την εταιρεία, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχει γίνει καταμέτρηση. Το πλοίο κατευθύνεται προς αγκυροβόλιο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Μάλιστα επισημαίνει πως δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση.

Η ελληνική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Marisks ανέφερε ότι τα πλοία «Acheloos» και «Kavomaleas» δέχθηκαν επίθεση περίπου την ίδια ώρα και ότι και τα δύο διέρχονταν μέσω του νότιου διαδρόμου του Ορμούζ, από όπου οι ΗΠΑ διευκολύνουν το πέρασμα.

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tags:
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Ιράν
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