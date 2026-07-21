FT: Ο Τραμπ ετοιμάζει νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να επιβάλει νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες ήδη από αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times την Τρίτη, με τον προσωρινό παγκόσμιο δασμό του 10% να λήγει την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να επιβάλει νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες, μάλιστα από την τρέχουσα εβδομάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times την Τρίτη, με τον προσωρινό παγκόσμιο δασμό του 10% που έχει επιβάλει να λήγει την Παρασκευή.

Οι FT ανέφεραν ότι οι πιο άμεσοι νέοι δασμοί αναμένεται να είναι ίσοι με τους δασμούς 10% που ισχύουν σήμερα, ωστόσο η κυβέρνηση εξετάζει επίσης άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να της δώσουν τη νόμιμη εξουσιοδότηση να προτείνει ακόμα υψηλότερους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων, εξαιτίας «της διακριτικής μεταχείρισης από τον Καναδά σε βάρος αμερικανικών προϊόντων», διμερών διενέξεων στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των γαλακτοκομικών και των αλκοολούχων ποτών.

Από την αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θα έθετε τους δασμούς στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ. Όταν το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τους σαρωτικούς δασμούς που είχε επιβάλει επικαλούμενος έκτακτες εξουσίες, χρησιμοποίησε μια διαφορετική διάταξη, το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, για να ορίσει έναν ενιαίο δασμό 10% στις εισαγωγές. Ωστόσο, τέτοιοι δασμοί είναι χρονικά περιορισμένοι και οι δασμοί του Τραμπ λήγουν στις 24 Ιουλίου.

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το Άρθρο 301 του ίδιου νόμου για να αντικαταστήσει αυτούς τους δασμούς με πιο ανθεκτικούς και περίπου ισοδύναμους, βάσει κατηγοριών για καταναγκαστική εργασία.

Οι εισαγωγές από τη Βραζιλία έχουν επιλεγεί για δασμούς ύψους 25%, αν και πολλά καταναλωτικά αγαθά, όπως ο καφές και το βοδινό κρέας, εξαιρούνται.