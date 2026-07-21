Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση ΠΑΣΟΚ για την προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ επί διάταξης του νομοσχεδίου για τον «Προσωπικό Βοηθό»,

Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ επί διάταξης του νομοσχεδίου για τον «Προσωπικό Βοηθό», σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Υγείας να ορίζει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) για διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης.

Όπως σημείωσε ο παριστάμενος υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η διάταξη είναι απολύτως συνταγματική, εισήλθε στη Βουλή με κανονική διαδικασία, είναι συναφής με το νομοσχέδιο, πάει να λύσει ένα «διοικητικό χάος», δεν επιτρέπει στον υπουργό να διορίζει όποτε θέλει ή όποιον θέλει, και πρέπει να ψηφιστεί «γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε ΠΙΣ». «Εδώ έχουμε ένα διοικητικό χάος. Λόγω των αλλεπάλληλων προσφυγών εντός του ΠΙΣ, εάν δεν γίνει δεκτή η σημερινή ρύθμισή, οι εκλογές που θα ακολουθήσουν στις 29 Αυγούστου 2026 θα βγάλουν ένα Διοικητικό Συμβούλιο που "οι άλλοι", θα το πάνε στο ΣτΕ για να το ρίξουν. Και αυτό θα συνεχίζεται αενάως», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με τον οποίο, και τον Απρίλιο του 2019, ο τότε υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, δεν επικύρωσε τα τότε εκλογικά αποτελέσματα του ΠΙΣ και όρισε προσωρινή διοίκηση.

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής, είπε ότι η πλήρης απουσία συμμετοχής της δικαστικής εξουσίας στη συγκρότηση των προσωρινών οργάνων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, σε συνδυασμό με την παροχή στον υπουργό Υγείας της δυνατότητας να επιλέγει, χωρίς νομοθετικά καθορισμένα κριτήρια και χωρίς δικαστικές εγγυήσεις, τα μέλη της προσωρινής διοίκησης και τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών και την Εξελεγκτική Επιτροπή, συνιστά δυσανάλογη επέμβαση τόσο στη συνταγματική ελευθερία εγκατάστασης όσο και στη συνταγματική ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

Την ένσταση αντισυνταγματικότητας υποστήριξαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επισημαίνοντας ότι -πέραν του ότι η διάταξη είναι άσχετη με το συζητούμενο νομοσχέδιο- πλήττει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και το αυτοδιοίκητο ενός ΝΠΔΔ, και πως εμπλοκές σε εκλογές σωματείων επιλύονται στα δικαστήρια και όχι με υπουργικές αποφάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ