Πειραιώς: Αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα από την Standard & Poor's

Η S&P αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς σε «BBB-» από «BB+», επαναφέροντας ουσιαστικά την τράπεζα σε επενδυτική βαθμίδα.

Η S&P αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς σε «BBB-» από «BB+», επαναφέροντας ουσιαστικά την τράπεζα σε επενδυτική βαθμίδα (investment grade), με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, αναβάθμισε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε «A-3» από «B».

Η αναβάθμιση αντανακλά κυρίως την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Πειραιώς, η οποία στηρίζεται τόσο στη βελτιωμένη δυνατότητα εσωτερικής παραγωγής κεφαλαίου μέσω της κερδοφορίας όσο και στη νέα μεθοδολογική αντιμετώπιση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs) από την S&P. Με βάση το αναθεωρημένο πλαίσιο Risk-Adjusted Capital Framework, ο οίκος εκτιμά ότι ο δείκτης RAC της τράπεζας θα διατηρηθεί βιώσιμα πάνω από το 7%, προβλέποντας ότι θα διαμορφωθεί στο 7,3%-7,5% έως το τέλος του 2028, από 7,1% το 2025. Μόνο η αλλαγή στη μεθοδολογία για τα DTAs ενίσχυσε τον δείκτη RAC κατά περίπου 60 μονάδες βάσης.

Η S&P επισημαίνει παράλληλα την ισχυρή λειτουργική επίδοση της Πειραιώς. Μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του 2025, η τράπεζα διατήρησε θετικές επιδόσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με ROE 13,3%, υποστηριζόμενο από την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τη θετική δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν επίσης, αντανακλώντας την περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μέσω bancassurance και asset management. Η S&P αναμένει απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 14,5% στους επόμενους 12 μήνες.

Στο σκέλος της αποτελεσματικότητας, ο δείκτης cost-to-income αυξήθηκε στο 37,1% στο πρώτο τρίμηνο, από 31,3% στο τέλος του 2025, λόγω έκτακτων εξόδων που σχετίζονται με την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ο οίκος θεωρεί την επίπτωση προσωρινή και αναμένει υποχώρηση του δείκτη προς το 33%-34% την επόμενη διετία, χάρη στην πειθαρχία κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού. Ο δείκτης NPE υποχώρησε σε νέο χαμηλό 2,4% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, από 2,5% στο τέλος του 2025 και 2,6% στο τέλος του 2024, ενώ η κάλυψη των NPEs αυξήθηκε στο 70,4%, από 64,6% στο τέλος του 2024. Η S&P προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση του NPE ratio προς το 2% και ομαλοποίηση του κόστους κινδύνου στις 50-60 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2027, έναντι 88 μ.β. στο τέλος του 2025.

Υποστηρικτικό παράγοντα για το πιστωτικό προφίλ της Πειραιώς αποτελεί και η ελληνική οικονομία. Η S&P εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αναπτύσσεται κατά μέσο όρο με ρυθμό 1,9% την περίοδο 2026-2028, υπεραποδίδοντας έναντι των περισσότερων οικονομιών της Ευρωζώνης και στηρίζοντας την πιστωτική επέκταση και την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών.