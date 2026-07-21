Σήμα για ισχυρό τρίμηνο από Πειραιώς

Θετικές ενδείξεις για την πορεία των βασικών μεγεθών της στο δεύτερο τρίμηνο έδωσε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο του pre-close call με αναλυτές.

Θετικές ενδείξεις για την πορεία των βασικών μεγεθών της στο δεύτερο τρίμηνο έδωσε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο του pre-close call με αναλυτές, με την εικόνα να παραπέμπει σε συνέχιση της δυναμικής στα καθαρά έσοδα από τόκους, ισχυρή πιστωτική επέκταση και διατήρηση της καλής ποιότητας ενεργητικού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), τα οποία αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, επωφελούμενα και από τις ευνοϊκές τάσεις στα βασικά επιτόκια. Η εικόνα αυτή αφήνει περιθώριο θετικής έκπληξης έναντι του στόχου που έχει θέσει η τράπεζα για καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) στο 2,1% στο σύνολο του 2026.

Παράλληλα, τα έσοδα trading έχουν ανακάμψει πλήρως από την αρνητική επίδραση που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο, ενισχύοντας την εικόνα των συνόλου ενόψει των αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Στο μέτωπο του κόστους, οι λειτουργικές δαπάνες του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να κινηθούν σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του πρώτου, με την τράπεζα να παραμένει εντός τροχιάς για την επίτευξη του ετήσιου στόχου. Αντίστοιχα, το κόστος κινδύνου αναμένεται να επιβεβαιώσει στο δεύτερο τρίμηνο τον στόχο των 50 μονάδων βάσης για το 2026.

Η ποιότητα ενεργητικού εξακολουθεί να εμφανίζει ιδιαίτερα θετική εικόνα, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός. Περιορισμένη αναμένεται να είναι και η επίδραση έκτακτων επιβαρύνσεων. Σύμφωνα με τις ενδείξεις της διοίκησης, τα one-offs θα είναι της τάξεως λίγων εκατομμυρίων ευρώ και αφορούν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και την επίπτωση από την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη.

Ισχυρή παραμένει την ίδια στιγμή η παραγωγή νέων δανείων. Η πιστωτική επέκταση κατά το πρώτο εξάμηνο κινείται σε επίπεδα συμβατά με τον στόχο της τράπεζας για αύξηση των δανείων κατά περίπου 8%-9% στο σύνολο του έτους.

Σημαντική ανάκαμψη αναμένεται και στις καταθέσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο, σε ευθυγράμμιση με την τάση που παρατηρείται συνολικά στην ελληνική αγορά. Η ενίσχυση προήλθε κυρίως από τις επιχειρήσεις και συνδέεται με την αυξημένη δραστηριότητα στις αγορές.

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή θέση, η διοίκηση προϊδέασε για οριακή τριμηνιαία ενίσχυση του δείκτη CET1. Θετικά λειτουργούν η ισχυρή κερδοφορία και κεφαλαιακό όφελος περίπου 20 μονάδων βάσης από συναλλαγή συνθετικής τιτλοποίησης (SRT) όπως ανέφερε το insider.gr, τα οποία αντισταθμίζονται εν μέρει από τον σχηματισμό πρόβλεψης για το μέρισμα, την επιταχυνόμενη απόσβεση του DTC, την αυξημένη συμμετοχή σε Trastor και Snappi και το κόστος των κουπονιών AT1 του πρώτου εξαμήνου.