Ξεκινά η νέα εποχή της Avramar

Νέο ΔΣ για τον ισχυρότερο «παίκτη» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας, με την είσοδο δύο στελεχών της καναδικής Cooke.

Νέο κεφάλαιο ανοίγει επισήμως για την Avramar, με τον ισχυρότερο «παίκτη» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας να χαράσσει τη στρατηγική της επόμενης μέρας, μετά την εξαγορά του από την καναδική Cooke.

Ήδη η εταιρεία λειτουργεί υπό νέα διοίκηση, με την ένταξη δύο μελών της Cooke στο Διοικητικό της Συμβούλιο, σαφής ένδειξη ότι περνά σε νέα εποχή και βάζοντας οριστικό τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σήριαλ των τελευταίων ετών.

Παραμένει πρόεδρος και CEO ο Λεωνίδας Κολιούλης

Όπως αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και φέρει ημερομηνία 16 Ιουλίου, κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Avramar Greece παραμένει ο Λεωνίδας Κολιούλης, ενώ καθήκοντα αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Αντώνιος Γιαννόπαπας. Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος Απόστολος Τουραλιάς αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, παραμένοντας ωστόσο στην εταιρεία.

Η κομβική ωστόσο αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο έρχεται με την είσοδο των Mark Andrew Ryan και Matthew Gordon Roach. Πρόκειται για δύο στελέχη της καναδικής Cooke που εισέρχονται στο ΔΣ αναλαμβάνοντας ρόλο μελών.

Ο Mark Andrew Ryan είναι πρώην επικεφαλής της αυστραλιανής Tassal την οποία απέκτησε πριν από τέσσερα χρόνια η Cooke, ενώ ο Roach Matthew Gordon έχει ως βασική του αρμοδιότητα την ενσωμάτωση στον καναδικό όμιλο εταιρειών που έχουν εξαγοραστεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Avramar είναι τετραμελές και η θητεία του λήγει την 07/07/2030.

Το deal και η επόμενη μέρα

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στα μέσα του περασμένου Μαρτίου ανακοινώθηκε η προκαταρκτική συμφωνία της καναδικής Cooke για την απόκτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Avramar Ελλάδας, έναντι τιμήματος περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Όπως μάλιστα αποκάλυπτε δύο μήνες αργότερα και δη τον περασμένο Μάιο ο αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων της Cooke, Joel Richardson, μιλώντας σε συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας στην Αθήνα, οι Καναδοί της Cooke αποφάσισαν να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, μέσω της απόκτησης της Avramar, καθώς αντιλήφθηκαν πως υπάρχει δυνατότητα να «ταιριάξουν» επιχειρηματικά και όχι μόνο οι δύο πλευρές.

«Εμείς θέλουμε να δούμε πως μπορεί να ταιριάξει η Cooke ως ξένος επενδυτής και να μεγαλώσει ως εταιρεία. Με την Avramar είδαμε ότι μπορούμε να ταιριάξουμε», τόνιζε ο ίδιος, σπεύδοντας να εξηγήσει πως «η καναδική εταιρεία έχει πραγματοποιήσει περί τις 100 εξαγορές παγκοσμίως με κοινό παρανομαστή το ταίριασμα με ανθρώπους που ξέρουν να καινοτομούν και να μην φοβούνται».

Ο Joel Richardson αποκάλυψε και τα σχέδια του καναδικού ομίλου για την επόμενη μέρα της Avramar.

«Είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε πολλά στην Ελλάδα. Θέλουμε να αγκαλιάσουμε την Avramar και να την πάμε στην επόμενη ‘πίστα’. Τους τελευταίους μήνες στείλαμε πολλά δικά μας άτομα εδώ στην Ελλάδα να δουν από κοντά πως λειτουργεί η εταιρεία», σημείωνε τότε.

Αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα στο επενδυτικό πλάνο που σχεδιάζεται, έκανε λόγο για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, με στόχο τη βελτίωση υποδομών, εξοπλισμού και συστημάτων τροφοδοσίας, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών.«Υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα για περαιτέρω αύξηση παραγωγής. Θέλουμε να δούμε πού μπορούμε να εφαρμόσουμε καινοτομία και τεχνολογία», εξηγούσε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας ότι «η Cooke θα φέρει κι άλλο κόσμο στην Ελλάδα από άλλα κράτη με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας».

Ποια είναι η Cooke

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Cooke Aquaculture είναι ένας από τους μεγαλύτερους «παίκτες» του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως.

Πρόκειται για μια οικογενειακή εταιρεία που ξεκίνησε το 1985 με μόλις τρεις υπαλλήλους. Ιδρυτής και επικεφαλής του ομίλου Cooke είναι ο Γκλεν Κουκ.

Σήμερα η εταιρεία είναι ένας κολοσσός με 13.000 εργαζόμενους σε ολόκληρο τον κόσμο, δραστηριοποιείται ήδη σε 15 αγορές, ενώ η ελληνική αγορά είναι η 16η στην οποία «μπαίνει». Η Cooke πραγματοποιεί πωλήσεις σε 75 χώρες του κόσμου.