Αργεντινή - Ισπανία: Ακριβότερος αγώνας στην αμερικανική ιστορία ο τελικός του Μουντιάλ

Η... παρέα του Μέσι θα επιδιώξει να κάνει το back to back και η Ισπανία να ανέβει στην κορυφή του πλανήτη για πρώτη φορά μετά το 2010.

Το «χρυσό» ως ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ, έλαβε ο τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία αφού ξεπέρασε και το υπερθέαμα του Super Bowl, με τις τιμές των εισιτηρίων να χτυπούν ρεκόρ.

Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι και ο Λαμίλ Γιαμάλ με τους συμπαίκτες του θα μονομαχήσουν για τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Κόσμου (19/07, 22:00) και τα ποσά για τα «μαγικά» χαρτάκια είναι αστρονομικά.

Οι θεατές στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ σύμφωνα με το Forbes, για να παρακολουθήσουν το μεγάλο ιβέντ θα πληρώσουν από 7.451 δολάρια μέχρι 11.327 δολάρια.

Η σειρά 21 (τομέας 115Α) είναι για πολύ ακριβά... γούστα. Το κάθε εισιτήριο ανέρχεται στα 28.479 δολάρια, που αποτελεί ρεκόρ.

Ο «latin» τελικός της φετινής διοργάνωσης θα υπερακοντίσει σε κόστος το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της επικράτειας των ΗΠΑ, τους τελικούς του Super Bowl.

Το προηγούμενο ιστορικό υψηλό σημειώθηκε στον αγώνα των Σαν Φρανσίσκο 49ers με τους Κάνσας Τσιφς, το 2024. Ο μέσος όρος ήταν 9.411 δολάρια, ενώ το πιο φθηνό εισιτήριο σε τελικό Super Bowl καταγράφηκε το 2021, στα 7.313 δολάρια στο ματς μεταξύ Τάμπα Μπέι και Τσιφς.