Ιράν: Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά του Ομάν - Νεκροί 8 Κούρδοι αντάρτες

Εξάλλου οκτώ κούρδοι αντάρτες του Ιράν σκοτώθηκαν στο βόρειο Ιράκ από πλήγματα, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωσή τους, αποδίδοντας την ευθύνη στο Ιράν.

Ιρανικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίσθηκαν από αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και το δυτικό Ιράν.

«Υποδομές έγιναν στόχοι αμερικανικών επιθέσεων σε επαρχίες» του Ιράν, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσθέτοντας ότι από τα πλήγματα αυτά σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι και 20 τραυματίσθηκαν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έξι γέφυρες στοχοθετήθηκαν στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν, που βρέχεται από τα στενά του Ορμούζ.

Εξάλλου οκτώ κούρδοι αντάρτες του Ιράν σκοτώθηκαν στο βόρειο Ιράκ από πλήγματα, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωσή τους, αποδίδοντας την ευθύνη στο Ιράν.

«Στις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) το ιρανικό καθεστώς επιτέθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες σε στρατόπεδο» που ανήκει στο εξόριστο κόμμα Κομάλα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα μέλος αυτής της οργάνωσης, ο Ιντρίς Κοχλουαζί. Τα πλήγματα, κοντά στην πόλη Σουλεϊμανίγια, στοίχισαν τη ζωή σε «οκτώ μάρτυρες μεταξύ των μελών μας και τραυμάτισαν άλλους», πρόσθεσε.

Οι κουρδικές δυνάμεις στο Ιράκ ανακοίνωσαν επίσης ότι ο υπό τις ΗΠΑ συνασπισμός αναχαίτισε σήμερα οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, στο δεύτερο επεισόδιο αυτού του τύπου που σημειώνεται αυτή την εβδομάδα.

«Οι δυνάμεις του συνασπισμού κατέστρεψαν οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά που πετούσαν πάνω από την Αρμπίλ ανάμεσα στις 04:19 και τις 05:25 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσαν οι κουρδικές δυνάμεις χωρίς να αναφέρουν θύματα ούτε ζημιές.

Στο μεταξύ, ένα πλοίο, δεξαμενόπλοιο σύμφωνα με το Ρόιτερς, επλήγη από «άγνωστης ταυτότητας βλήμα» στα ανοικτά του Ομάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ, έκανε σήμερα γνωστό η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, σε απόσταση 19 ναυτικών μιλίων από την πόλη Χάσαμπ του Ομάν, προκάλεσε «ήσσονος σημασίας ζημιές στην αριστερά πλευρά του πλοίου», ανέφερε η UKMTO σε ανακοίνωσή της, διευκρίνιζοντας ότι τα μέλη του πληρώματος είναι «σώα και αβλαβή» και το πλοίο συνεχίζει «τον πλου του προς το επόμενο λιμάνι που επρόκειτο να πιάσει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ