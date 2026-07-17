Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τέθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ενόψει του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, που προβλέπεται σήμερα Παρασκευή, 17 Ιουλίου, για την Αττική.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τέθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ενόψει του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, που προβλέπεται σήμερα Παρασκευή, 17 Ιουλίου, για την Αττική.

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων:

Κλιμάκια των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Πρασίνου βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες.

Η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones με θερμικές κάμερες, για άμεση ανίχνευση κρίσιμων θερμοκρασιακών μεταβολών.

Υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα.

Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας με διάθεση τριών πυροσβεστικών οχημάτων με κανόνι. Δύο οχήματα τοποθετούνται στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, και ένα στον Λυκαβηττό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί 24/7, σε συντονισμό με την Πυροσβεστική, τις αρμόδιες αρχές καθώς κι άλλες υπηρεσίες και δήμους, εφόσον χρειαστεί.

Για την προστασία των αστέγων, οι ομάδες Streetwork του δήμου, επιχειρούν στον δρόμο. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι προσφέρουν μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης.

Για τα αδέσποτα ζώα, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν η υπηρεσία, αλλά και εθελοντές. Οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν, ώστε να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο, δροσερό νερό.

Τέλος ο Δήμος Αθηναίων συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Για οποιοδήποτε θέμα μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη Αθηναίων στο 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).