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Αύξηση 2,9% στις αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα τον Μάιο

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Αύξηση 2,9% στις αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα τον Μάιο
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Αύξηση 2,9% κατέγραψε τον Μάιο ο αριθμός των αφίξεων στα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Αύξηση 2,9% κατέγραψε τον Μάιο ο αριθμός των αφίξεων στα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 4.000.538 τον Μάιο, ενώ οι διανυκτερεύσεις σε 15.823.095, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, κατά 2,7%.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 3,0% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,5% και 2,7%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82,0% και 89,8% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Μάιο 2026, ανήλθε σε 4,0 ημέρες.

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tags:
Ξενοδοχεία
Τουρίστες
ΕΛΣΤΑΤ
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