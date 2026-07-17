Προς δεύτερη εβδομάδα κερδών το πετρέλαιο - Στην καλύτερη επίδοσή του εδώ και 2,5 μήνες

Το διεθνές σημείο αναφοράς, Brent ενισχύεται 0,7% στα 84,79 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate καταγράφει κέρδη 1,1% στα 79,78 δολάρια.

Σε δεύτερη εβδομάδα κερδών κατευθύνεται το πετρέλαιο, προς την καλύτερη επίδοσή του εδώ και 2,5 μήνες (από τέλη Απριλίου) με κέρδη 11%, ενώ την Παρασκευή διευρύνει την άνοδό του, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αφού η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να στοχεύσει τις αμερικανικές βάσεις του Κόλπου εάν ο Ντόναλντ Τραμπ χτυπήσει τις βασικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent παράδοσης Σεπτεμβρίου ενισχύονται 0,7% στα 84,79 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate παράδοσης Αυγούστου καταγράφουν κέρδη 1,1% στα 79,78 δολάρια. Η CENTCOM των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την έκτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν, χτυπώντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, όπως υποδομές logistics και ναυτιλίας.

Περισσότερα από 50.000 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων επιχειρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή, ενώ «παραμένουν σε εγρήγορση και έτοιμα». Το τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή έρχεται καθώς η εύθραυστη εκεχειρία έχει παραβιαστεί, διαταράσσοντας για άλλη μια φορά τις ροές ενέργειας μέσω των στρατηγικά ζωτικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, τα οποία συνήθως χειρίζονται περίπου το 20% της παγκόσμιας πετρελαϊκής κυκλοφορίας.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Τρίτη, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα στοχεύσουν τις υποδομές του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν οι δύο πλευρές καταλήξουν σε διπλωματική πρόοδο. Εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν προειδοποίησε ότι εάν οι απειλές του Τραμπ υλοποιηθούν, «ό,τι είναι ακόμα άθικτο... δηλαδή, όλες οι υποδομές στην περιοχή - θα συντριβούν».

Η Τεχεράνη ζήτησε επίσης από τους Χούθι της Υεμένης να είναι έτοιμοι να κλείσουν τη διαδρομή πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν τις ιρανικές υποδομές ενέργειας, ανέφερε το Reuters την Πέμπτη, Ο Χόρχε Λεόν, ανώτερος αντιπρόεδρος της Rystad Energy, επεσήμανε ότι μια περιορισμένη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παρέμεινε το βασικό σενάριο, αν και η πίστη σε αποκλιμάκωση έχει αποδυναμωθεί.

Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα για να αποφύγουν μια πλήρη κατάρρευση των συνομιλιών, με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν χαμηλότερες τιμές πετρελαίου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. «Η Τεχεράνη έχει ένα ουσιαστικό οικονομικό πακέτο στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε παγωμένα assets της και απαλλαγών κυρώσεων από τις εξαγωγές, από τα οποία δεν θέλει να αποσυρθεί οριστικά», κατέληξε.