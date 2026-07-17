Ισραήλ: Διαλύεται η Βουλή, ανοίγει ο δρόμος για εκλογές τον Οκτώβριο

Στα 76 του χρόνια, ο Νετανιάχου είναι ο πρωθυπουργός που έχει ασκήσει πρωθυπουργικά καθήκοντα για το μακρύτερο χρονικό διάστημα στην ιστορία του Ισραήλ.

Το κοινοβούλιο της Ισραήλ ενέκρινε κατά την διάρκεια της νύκτας σε τελευταία και οριστική ανάγνωση το νομοσχέδιο για την χρηματοδότηση των κομμάτων και έθεσε σε εφαρμογή την πράξη διάλυσής του έχοντας ολοκληρώσει την τετραετή του θητεία όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Η πράξη διάλυσης της βουλής εγκρίθηκε από 62 βουλευτές της 120μελούς Κνεσέτ, σημαίνει το τέλος της κοινοβουλευτικής της θητείας και ανοίγει τον δρόμο για τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που διεκδικεί νέα θητεία παρά την φθίνουσα δημοτικότητά του, ήταν παρών στην ψηφοφορία στην Βουλή έπειτα από πλήθος απουσιών κατά τις ψηφοφορίες, γεγονός που είχε προκαλέσει ζωηρές συζητήσεις.

Τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνησή του προχώρησε σε μία κεραυνοβόλα νομοθετική επίθεση με στόχο την ενίσχυση της συνοχής του κυβερνητικού συνασπισμού κυρίως μέσω της ικανοποίησης των υπερορθόδοξων συμμάχων του Νετανιάχου.

Ωστόσο, ο νόμος που ορίζει επισήμως την ημερομηνία των εκλογών αναπέμφθηκε σε κοινοβουλευτική επιτροπή για την επόμενη εβδομάδα έπειτα από κοινοβουλευτική κίνηση αποκλεισμού.

Η νομική σύμβουλος της Κνεσέτ Σαγκίτ Αφίκ διευκρίνισε ότι το νομοθετικό σώμα μπορεί να συνεχίσει πάντως τις δραστηριότητές του για ένα δεκαήμερο.

Ο πρόεδρος της Βουλής Αμίρ Οχάνα έκλεισε την συνεδρίαση υπενθυμίζοντας τις πρόσφατες δοκιμασίες που σημάδεψαν αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο: «Αυτή η περίοδος σημαδεύτηκε από κάθε είδους διαμαρτυρίες, συνόδευσε τον πιο δύσκολο και μακρύ πόλεμο στην ιστορία της χώρας (...) και τις οικογένειες των ομήρων, η φωτογραφίες των οποίων συνόδευσαν τις συνεδριάσεις της ολομέλειας για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου».

Αναφερόμενος την προεκλογική εκστρατεία δήλωσε: «κατευθυνόμαστε προς μία μάχη ιδεών η οποία, εκ φύσεως, χαρακτηρίζεται από ριζοσπαστικοποίηση των θέσεων», προειδοποίησε καλώντας τους Ισραηλινούς να θυμούνται ότι είναι «τα παιδιά ενός και μόνου λαού».

Στα 76 του χρόνια, ο Νετανιάχου είναι ο πρωθυπουργός που έχει ασκήσει πρωθυπουργικά καθήκοντα για το μακρύτερο χρονικό διάστημα στην ιστορία του Ισραήλ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών επιθυμεί την αποχώρησή του. Κινούνται από την οργή για τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και την διάψευση της, απατηλής στην πραγματικότητα, υπόσχεσης για «ολοκληρωτική νίκη» επί της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Ο πρώην αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου Γκάντι Άιζενκοτ εμφανίζεται πλέον ως ο βασικός του αντίπαλος στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ