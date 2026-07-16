ΕΚΤΕΡ: «Με τη βούλα» στο κλειστό κλαμπ των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων

Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατατάχτηκε στην 7η, ανώτατη, εργοληπτική βαθμίδα. «Ανοίγει ο δρόμος» για διεκδίκηση έργων μεγαλύτερου προϋπολογισμού, ποιες συμβάσεις αναμένει. Ανεκτέλεστο άνω των 211 εκατ.. Η στόχευση σε ΣΔΙΤ, τουρισμό, real estate.

«Με τη βούλα» στο κλαμπ των ισχυρών κατασκευαστικών ομίλων εισήλθε η ΕΚΤΕΡ. Χτες, η τεχνική εταιρεία με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο γνωστοποίησε ότι έλαβε το «πράσινο φως» από την Διεύθυνση Μητρώων - Τμήμα ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την κατάταξή της στην 7η τάξη, την ανώτατη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.). Επιβεβαιώνοντας με αυτή την πορεία όσα προ ετών είχε αποκαλύψει το insider.gr για τη «σφήνα» της ΕΚΤΕΡ ανάμεσα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ, και όσα πρόσφατα είχαμε προαναγγείλει για εξελίξεις σε σχέση με το πτυχίο εντός του Ιουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΚΤΕΡ «πήρε» το ανώτατο πτυχίο σχεδόν για όλες τις κατηγορίες έργων (οικοδομικά, κτηριακά κ.α.) πλην της οδοποιίας όπου παραμένει στην προηγούμενη εργοληπτική βαθμίδα (έκτη), χωρίς αυτό να θεωρείται από τη διοίκηση της εταιρείας ότι δημιουργεί πρόβλημα στην διεκδίκηση μεγάλων έργων. Όπως, επίσης, έχουμε αναφέρει, πτυχίο ανώτατης βαθμίδας για κάποια έργα (οδοποιίες) απέκτησε και το γκρουπ Ιντερκάτ - Αφοί Παπαϊωάννου, την εταιρεία του Πανουργιά Παπαϊωάννου, που θα μπορεί πλέον να διεκδικήσει κάποιες υποδομές μεγάλου προϋπολογισμού.

Ενισχύεται το ανεκτέλεστο

Προ ημερών, η ΕΚΤΕΡ γνωστοποιούσε την ανάληψη της σύμβασης «Συνέχιση και Ολοκλήρωση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.». Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο ποσό των 8.754.919,37 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε.(είτε αυτοτελώς είτε μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 211,8 εκ. ευρώ, ενώ πρόσφατα ανέλαβε και την υλοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη ΠΑΟ στον Βοτανικό.

Πάντως, αναμένει εξελίξεις θετικές, και εφόσον δεν αλλάξει κάτι, στον διαγωνισμό για την ανάπτυξη του logistics hub της ΠΑΕΓΑΕ, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, με το ύψος της επένδυσης να εκτιμάται κοντά στα 150 με 200 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την ανάπτυξη νέων αποθηκών συνολικής επιφάνειας περίπου 150.000 τ.μ., σε τμήματα του ακινήτου άνω των 1.100 στρεμμάτων στην Μαγούλα, στη Δυτική Αττική.

Οι πυλώνες ανάπτυξης

Να σημειωθεί ότι η ΕΚΤΕΡ ήδη αυτόνομα ή κατά βάση μέσω κοινοπραξιών έχει δώσει το παρών σε πλήθος διαγωνισμών για έργα σημαντικού προϋπολογισμού, με τον δρόμο πλέον να γίνεται «ευκολότερος» για αυτήν. Ως γνωστόν, η ΕΚΤΕΡ, η διοίκηση της οποίας «βλέπει» προοπτικές στον τομέα των έργων και περαιτέρω ανάπτυξη για την ίδια, στηρίζεται σε 4 πυλώνες και ειδικότερα σε Κατασκευές (το 95,6% του τζίρου), Τουρισμό (ισχυρό χαρτοφυλάκιο φιλοξενίας), ΣΔΙΤ (μακροχρόνιες ροές) και Real Estate (θα αξιοποιείται για την παραγωγή εισοδήματος).

«Με αυτό το σχήμα ευθυγραμμιζόμαστε με τα διεθνή πρότυπα των σύγχρονων κατασκευαστικών και επενδυτικών ομίλων, διασφαλίζοντας ότι ο Όμιλος μπορεί να απορροφά τις διακυμάνσεις του κατασκευαστικού κύκλου και να δημιουργεί σταθερή αξία για τους μετόχους», ανέφερε ο κ. Αθανάσιος Σίψας, στη διάρκεια της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας., κ. Κων/νο Σίψα Μπούζα, δεν είναι αυτοσκοπός το «χτίσιμο» τζίρου δισεκατομμυρίων αλλά η ανάπτυξη με μέτρο και λογική, όπως και η διεκδίκηση συμβάσεων που φέρνουν διψήφιο ποσοστό κέρδους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΚΤΕΡ στοχεύει σε διπλασιασμό κύκλου εργασιών και διατήρηση ebitda margin της τάξεως του 15%, με την δομή του γκρουπ, ενισχυμένη πλέον και εν αναμονή του νέου πτυχίου, να μπορεί να ανταπεξέλθει σε παραγωγή έργων εντός της 5ετίας που αντιστοιχεί σε κύκλο εργασιών περί τα 300 εκατ. ευρώ.

Στόχευση και σε ΣΔΙΤ

Σημαντική είναι η παρουσία της και στον τομέα των ΣΔΙΤ, ως γνωστόν, η ΕΚΤΕΡ μετέχει στο σχήμα Ένωσης Οικονομικών Φορέων, το οποίο αναδείχθηκε εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025 ως οριστικός ανάδοχος του έργου ΣΔΙΤ «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών πέντε Αστυνομικών Διευθύνσεων», προϋπολογισμού 57 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εν λόγω Αστυνομικές Διευθύνσεις χωροθετούνται στις περιοχές Πάτρας, Αλεξανδρούπολης, Καρδίτσας, Βέροιας και Λευκάδας, καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό αποτύπωμα της χώρας. Ο προσυμβατικός έλεγχος της σύμβασης ολοκληρώθηκε επιτυχώς από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις αρχές του 2026 και η εταιρεία αναμένει πλέον την ολοκλήρωση των διαδικασιών από την αναθέτουσα αρχή και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η τεχνογνωσία που αποκτά η ΕΚΤΕΡ μέσα από τη συμμετοχή της σε αυτό το έργο προετοιμάζει τη συστηματική και διεκδικητική παρουσία της στους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, έναν τομέα που αναμένεται να αποτελέσει βασικό μοντέλο υλοποίησης δημόσιων υποδομών κατά την επόμενη δεκαετία, τόσο στην Ελλάδα όσο και ευρύτερα στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤΕΡ έχει ήδη καταγράψει συμμετοχές σε σημαντικούς διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: η ανέγερση φοιτητικών εστιών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας, η ανέγερση και διαχείριση δικαστικών μεγάρων, συντήρηση και τεχνική διαχείριση δημόσιων κτιριακών υποδομών. Όπως πρόσφατα είχε αποκαλύψει το insider.gr, η ΕΚΤΕΡ προσέφυγε στο ΣτΕ στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ, εκτιμώμενης αξίας άνω των 350 εκατ. ευρώ (στα 435 εκατ. με ΦΠΑ). Ευρύτερα, η ΕΚΤΕΡ μέσω των ΣΔΙΤ διευρύνει τη βάση δραστηριοτήτων της, εξειδικεύει περαιτέρω τα στελέχη της και θέτει τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση μακροχρόνιων και σταθερών ροών εσόδων που θα ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική θωράκιση του Ομίλου απέναντι στους κυκλικούς κινδύνους του κατασκευαστικού κλάδου.

Προφανώς, η εταιρεία έχει σχέδια και στους τομείς του real estate και του τουρισμού με αιχμή και το project της Πάρου.