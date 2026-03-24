ΕΚΤΕΡ: «Χτίζει» ανεκτέλεστο άνω των 225 εκατ. - Ποιες μεγάλες συμβάσεις διεκδικεί

Πώς η εισηγμένη «μεγαλώνει» ήδη στον δρόμο για την είσοδό της στο κλαμπ των ισχυρών του χώρου. Οι διεκδικήσεις σε ΣΔΙΤ, logistics, εγκαταστάσεις ερασιτέχνη ΠΑΟ κ.α.

Εν αναμονή της έγκρισης από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (έχει χρονικό περιθώριο έως το καλοκαίρι) της «ανόδου» στο κλαμπ των ισχυρών της ανώτατης εργοληπτικής βαθμίδας, στόχευση και διαδικασία που έχει προ σχεδόν 3ετίας αποκαλύψει και αναδείξει στη συνέχεια το insider.gr, ο κατασκευαστικός όμιλος ΕΚΤΕΡ, υπό τον κ. Αθανάσιο Σίψα, έχει ήδη ενισχυθεί και μεγαλώσει σε μεγέθη και ανεκτέλεστο, «χτυπώντας» έργα υψηλού προϋπολογισμού αλλά και συμβολισμού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις και πληροφορίες, το ανεκτέλεστο συμβάσεων της εισηγμένης που έχει εσχάτως ενισχυθεί στα επίπεδα των 180-185 εκατ. ευρώ με ανάληψη σημαντικών έργων (π.χ. ενδεικτικά και μόνο τελευταία υπεγράφη σύμβαση για νέα κτήρια του Antenna), αναμένεται προσεχώς να διαμορφωθεί σε επίπεδα άνω των 225 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος ΕΚΤΕΡ έχει αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης ή ανάδοχος σε μια σειρά από κτηριακά projects που σχετίζονται με σχολικές μονάδες (π.χ. Χίο), υγειονομικές δομές (π.. Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή), έργα για λογαριασμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, το Διοικητήριο Καρδίτσας, ενώ θυμίζουμε ότι πρόσφατα, μεταξύ άλλων, υπέγραψε και τη σύμβαση για τη «Μελέτη και κατασκευή βιοκλιματικού/ενεργειακά αυτόνομου κολυμβητικού συγκροτήματος Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (24,5 εκατ.).

Με τα δεδομένα αυτά το backlog της κατασκευαστικής θα υπερβεί τα επίπεδα των 225 εκατ. ευρώ, αφήνοντας προσδοκίες για περαιτέρω παραγωγή κερδών, βάσει τουλάχιστον όσων έχει επιδείξει τα τελευταία έτη η εισηγμένη που αποτιμάται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο στα επίπεδα των 103 εκατ. ευρώ.

Το logistics hub και οι ΣΔΙΤ

Την ίδια ώρα, πριν καν… μεγαλώσει σε όρους εργοληπτικού πτυχίου, έχει μπει δυναμικά στην διεκδίκηση μεγάλων έργων, δημόσιων, ιδιωτικών, ΣΔΙΤ. Ένα από αυτά είναι η ανάπτυξη του logistics hub της ΠΑΕΓΑΕ, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, με το ύψος της επένδυσης να εκτιμάται κοντά στα 150 με 200 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την ανάπτυξη νέων αποθηκών συνολικής επιφάνειας περίπου 150.000 τ.μ., σε τμήματα του ακινήτου άνω των 1.100 στρεμμάτων στην Μαγούλα, στη Δυτική Αττική. Κατά πληροφορίες, η απόφαση για τον ανάδοχο αναμένεται εντός διμήνου, με την ΕΚΤΕΡ, όμως, να μην είναι η μόνη διεκδικήτρια της σύμβασης καθώς πληροφορίες της αγοράς θέλουν και άλλα ισχυρά σχήματα να είναι στο «παιχνίδι» (π.χ. AKTOR, ΑΒΑΞ, METKA). Και αν ισχύουν όσα ακούγονται περί ανταγωνιστικής προσφοράς, τότε, τυχόν επικράτηση στον διαγωνισμό θα εκτινάξει το ανεκτέλεστο περαιτέρω.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι η εισηγμένη έχει ανέβει επίπεδο ανταγωνισμού. Όπως και χτες αναφέραμε, διεκδικούσε τη σύμβαση ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έχοντας προσφύγει στην ΕΑΔΗΣΥ κατά της απόρριψης της συμμετοχής της σε επόμενη φάση του διαγωνισμού, ενώ περιμένει την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών πέντε (5) Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια μέσω ΣΔΙΤ», αξίας 56,8 εκατ. ευρώ.

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός και το Ελληνικό

Επίσης, ενδεικτικά και μόνο, μεταξύ άλλων συμβάσεων φέρεται να διεκδικεί και αυτή για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, δίχως να είναι και η μόνη υποψήφια, εκτιμώμενης αξίας 30-35 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να αναμένονται για τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπως και την υλοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων του «Κωστέα Γείτονα» στο Ελληνικό.

Ως γνωστόν, έχει βάλει τη σφραγίδα της σε πλήθος εμβληματικών έργων, ανάμεσα σε αυτά και το project της Lamda στο Ελληνικό, με το κτήριο των ΑμΕΑ, την α' φάση του Yacht Club της Orilina στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά (ενδεχομένως και με την επόμενη) ή και τις εργασίες κατασκευής του οικιστικού συγκροτήματος «Marina Residences by Kengo Kuma».

Πέραν αυτών, είναι γνωστό ότι η εταιρεία αναμένει τις εξελίξεις για το τουριστικό project στην Πάρο, που όταν προχωρήσει θα φέρει νέες ροές στην εισηγμένη, έχοντας, εκτός των κατασκευών και των ΣΔΙΤ, και τους τομείς real estate – φιλοξενία στην ατζέντα της. Να θυμίσουμε, εν αναμονή της ανακοίνωσης οικονομικών μεγεθών για το σύνολο του 2025, ότι «στο μισό» της περσινής χρονιάς η ΕΚΤΕΡ εμφάνισε, μεταξύ άλλων, διψήφιο περιθώριο κερδών, ενίσχυση μικτών αποτελεσμάτων κατά 116% και μικτού περιθωρίου κατά 780 μονάδες βάσης, υπερδιπλασιασμό EBITDA στα 7,1 εκατ. ευρώ και περιθωρίου EBITDA σε 16,9%.