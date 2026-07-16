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Αμερικανικοί δασμοί 25% σε προϊόντα της Βραζιλίας - Αντιδρά ο Λούλα

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Αμερικανικοί δασμοί 25% σε προϊόντα της Βραζιλίας - Αντιδρά ο Λούλα
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«Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τα μονομερή μέτρα εναντίον της χώρας μας», τόνισαν οι υπηρεσίες του προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Στην επιβολή νέων τελωνειακών δασμών, ύψους 25%, σε ορισμένο αριθμό βραζιλιάνικων προϊόντων (πχ φρούτα όπως πορτοκάλια, ενεργειακά προϊόντα, ανταλλακτικά για αεροσκάφη), έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε από τον αντιπρόσωπο για το εμπόριο (USTR) του Λευκού Οίκου, δυνάμει νόμου του 1974 προχώρησε ο Λευκός Οίκος.

Ο νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη 22η Ιουλίου, ώστε να δοθεί το χρονικό περιθώριο για «να εφαρμοστούν από το σύστημα των τελωνείων», διευκρίνισε στον Τύπο Αμερικανός αξιωματούχος. Η Ουάσιγκτον άρχισε να διενεργεί το 2025 έρευνα μεταξύ άλλων για εμπορικές πρακτικές που πρόσαπτε στην Μπραζίλια και κατ’ αυτήν είναι αθέμιτες.

Από την πλευρά της, η προεδρία της Βραζιλίας απέρριψε την απόφαση των ΗΠΑ, κρίνοντας πως δεν υπάρχει «καμιά δικαιολογία» για την κίνηση αυτή.

«Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τα μονομερή μέτρα εναντίον της χώρας μας», τόνισαν σε ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες του προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Η προεδρία απέκρουσε τους «ισχυρισμούς» της Ουάσιγκτον περί «υποτιθέμενων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών» που ασκούνται από τη Βραζιλία.

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Βραζιλία
ΗΠΑ
Δασμοί
Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα
Ντόναλντ Τραμπ
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