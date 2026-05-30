ΕΚΤΕΡ: Ανεκτέλεστο 200 εκατ., νέες mega συμβάσεις και πτυχίο – «Βλέπει» τζίρο 300 εκατ. και ebitda margin 15%

Ανταγωνιστική προσφορά και φαβορί για mega logistics 200 εκατ. στο Θριάσιο. Ποιες συμβάσεις ανεβάζουν τον πήχη. Έως αρχές Ιουλίου η απόκτηση ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου. Κατασκευές, Τουρισμός, ΣΔΙΤ και Ακίνητα οι 4 στρατηγικοί πυλώνες. Τι γίνεται με το project στην Πάρο και άλλα έργα, τι αναφέρθηκε στη Γ.Σ. της εισηγμένης.

Ανεκτέλεστο που διαμορφώνεται στα επίπεδα άνω των 202 εκατ. ευρώ στην παρούσα φάση (σχεδόν 68% ιδιωτικά έργα), υπερδιπλάσιο αυτού που είχε ο όμιλος στο τέλος 2024 (100 εκατ.), εμφανίζει η κατασκευαστική ΕΚΤΕΡ μετά και την υπογραφή νέων συμβάσεων στις αρχές του, με ορίζοντα ολοκλήρωσής τους την προσεχή 3ετία προσδίδοντας υψηλή ορατότητα εσόδων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Στο «καλάθι» των συμφωνιών ύψους σχεδόν 80 εκατ. που υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ στο πρώτο τρίμηνο του έτους (νέα γραφεία ομίλου Ant1 στο Μαρούσι αξίας 24,45 εκατ., το project Marina Residence της Orilina στο Ελληνικό ύψους 30,3 εκατ., τη νέα κολυμβητική εγκατάσταση στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης στη Θεσσαλονίκης αξίας 24,5 εκατ.) ήρθε να προστεθεί και η σύμβαση αξίας 33,6 εκατ. ευρώ για την «Ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτεχνικού Σωματείου ΠΑΟ», ανεβάζοντας το ποσό περίπου στα 113 εκατ. ευρώ μέσα στους πρώτους 5 μήνες του έτους.

Το ανεκτέλεστο μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω καθώς η ΕΚΤΕΡ μόνο μέσα στο έτος έχει δώσει το παρών σε 18 διαγωνισμούς (14 ιδιωτικά έργα) αξίας 335 εκατ., όπως για παράδειγμα οι νέες σχολικές εγκαταστάσεις του Κωστέα Γείτονα στο Ελληνικό κ.α., κυρίως όμως στην διαδικασία για την ανάπτυξη του logistics hub της ΠΑΕΓΑΕ, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, με το ύψος της επένδυσης να εκτιμάται κοντά στα 150 με 200 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την ανάπτυξη νέων αποθηκών συνολικής επιφάνειας περίπου 150.000 τ.μ., σε τμήματα του ακινήτου άνω των 1.100 στρεμμάτων στην Μαγούλα, στη Δυτική Αττική.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν και οι AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ, με πληροφορίες της αγοράς να αναφέρουν ότι η προσφορά της ΕΚΤΕΡ φέρεται να είναι η πλέον ανταγωνιστική και να είναι σε επαφές με τον αναθέτοντα φορέα. Ωστόσο, αναμένεται η τελική απόφαση από τον φορέα του έργου και προφανώς η επιλογή αναδόχου που θα υπογράψει σχετική σύμβαση με την ΕΚΤΕΡ να μοιάζει ως εκ των «φαβορί» για τη σύμβαση.

Όπως ανέφερε η διοίκηση της ΕΚΤΕΡ, υπό τον κ. Αθανάσιο Σίψα, στο πλαίσιο της χτεσινής γενικής συνέλευσης της κατασκευαστικής, που παρεμπιπτόντως ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ (προβλέπεται παρακράτηση φόρου 5%), η εισηγμένη αναμένει έως τις αρχές Ιουλίου το «πράσινο φως» από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπ. Υποδομών και Μεταφορών για να λάβει το πτυχίο ανώτατης εργοληπτικής βαθμίδας (7ης τάξης) που θα της ανοίξει τον δρόμο για διεκδίκηση έργων υψηλότερου μεγέθους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας., κ. Κων/νο Σίψα Μπούζα, δεν είναι αυτοσκοπός το «χτίσιμο» τζίρου δισεκατομμυρίων αλλά η ανάπτυξη με μέτρο και λογική, όπως και η διεκδίκηση συμβάσεων που φέρνουν διψήφιο ποσοστό κέρδους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΚΤΕΡ στοχεύει σε διπλασιασμό κύκλου εργασιών και διατήρηση ebitda margin της τάξεως του 15%, με την δομή του γκρουπ, ενισχυμένη πλέον και εν αναμονή του νέου πτυχίου, να μπορεί να ανταπεξέλθει σε παραγωγή έργων εντός της 5ετίας που αντιστοιχεί σε κύκλο εργασιών περί τα 300 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής τεχνικών έργων κ. Απ. Μπακογιάννης, απαντώντας σε ερώτηση μετόχου, το κόστος των έργων (υλικά κ.α.) έχει αυξηθεί από τον Φεβρουάριο και μετά κατά περίπου 30%, με την πρόσφατη αναθεώρηση τιμών από το υπ. Υποδομών να καλύπτει μέρος μόνο της ανατίμησης.

Σε σχέση με το project στην Πάρο για τη δημιουργία σύγχρονης σύνθετης τουριστικής επένδυσης (με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, μέσω Πειραιώς, από το RRF άνω των 53 εκατ.) στις Κολυμπήθρες σε έκταση 327 στρεμμάτων, η ΕΚΤΕΡ έχει υποβάλει στο ΣτΕ επικαροποιημένο πλάνο και πολεοδομικό σχέδιο και αναμένει την απόφαση του Δικαστηρίου, με τη διοίκηση της εισηγμένης να εμφανίζεται αισιόδοξη για την έκβαση της υπόθεσης.

Να σημειωθεί ότι η διοίκηση της ΕΚΤΕΡ δήλωσε την πρόθεσή της να δώσει το παρών στον διαγωνισμό για την ολική ανακαίνιση της παλαιάς φοιτητικής εστίας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, μέσω μοντέλου ΣΔΙΤ, που προωθεί το «ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ».

Οι 4 πυλώνες ανάπτυξης

Ως γνωστόν, η ΕΚΤΕΡ, η διοίκηση της οποίας «βλέπει» προοπτικές στον τομέα των έργων και περαιτέρω ανάπτυξη για την ίδια, στηρίζεται σε 4 πυλώνες και ειδικότερα σε Κατασκευές (το 95,6% του τζίρου), Τουρισμό (ισχυρό χαρτοφυλάκιο φιλοξενίας), ΣΔΙΤ (μακροχρόνιες ροές) και Real Estate (θα αξιοποιείται για την παραγωγή εισοδήματος). «Με αυτό το σχήμα ευθυγραμμιζόμαστε με τα διεθνή πρότυπα των σύγχρονων κατασκευαστικών και επενδυτικών ομίλων, διασφαλίζοντας ότι ο Όμιλος μπορεί να απορροφά τις διακυμάνσεις του κατασκευαστικού κύκλου και να δημιουργεί σταθερή αξία για τους μετόχους», ανέφερε ο κ. Σίψας.

Οι προοπτικές στις Κατασκευές

Όσον αφορά στις κατασκευές, ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι κατά τη διάρκεια του 2025, η ΕΚΤΕΡ συμμετείχε συνολικά σε 47 διαγωνισμούς, εκ των οποίων οι 27 αφορούσαν δημόσια έργα μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και οι 20 ιδιωτικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η εταιρεία συμμετείχε σε 18 ακόμη διαγωνισμούς, εκ των οποίων οι 14 ήταν δημόσιοι και οι 4 ιδιωτικοί, συνολικού προϋπολογισμού 335 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει τη συνεχή κινητικότητα και τη διεκδικητική στάση της εταιρείας στην αγορά.

Για το 2026, οι προοπτικές της εταιρείας διαγράφονται ιδιαίτερα ευνοϊκές. Ο κατασκευαστικός τομέας διανύει μία φάση σταθερής ανάπτυξης, υποστηριζόμενος από την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την ωρίμανση του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και την έντονη κινητικότητα στην αγορά των ιδιωτικών έργων. «Το 2026 θα αποτελέσει ακόμη μία χρονιά σημαντικής παραγωγής έργου, διεύρυνσης του ανεκτέλεστου υπολοίπου και περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας», σημείωσε ο κ. Σίψας.

Στρατηγικός στόχος ο Τουρισμός

Περνώντας στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα, αυτόν του τουρισμού, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025 αποτέλεσε το πρώτο πλήρες έτος ενσωμάτωσης της ξενοδοχειακής μονάδας Sun Resort στην περίμετρο του Ομίλου. Η συμβολή της μονάδας στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά το έτος υπήρξε ουσιαστική, καθώς ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών κατά 4,23 εκατομμύρια ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά 0,86 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με το 2026, ο ρυθμός των κρατήσεων ξεκίνησε με εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η οποία ωστόσο σήμερα έχει περιοριστεί σε αύξηση της τάξης του 7%, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Παρά ταύτα, η στρατηγική στόχευση του ξενοδοχείου σε αγορές της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες αποτελούν το κυρίαρχο πελατολόγιο της μονάδας με ποσοστό άνω του 50%, σε συνδυασμό με την τοποθέτησή του στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας, προάγουν με συνέπεια την ανάπτυξη του Summer Senses και του προσδίδουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα έναντι των περιφερειακών αναταράξεων. Παράλληλα, η ΕΚΤΕΡ εξετάζει ενεργά προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της στον χώρο του hospitality, τόσο στην Αττική όσο και σε νησιωτικούς προορισμούς της χώρας.

Η στόχευση στις ΣΔΙΤ

Αναφορικά με έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, ως γνωστόν,, η ΕΚΤΕΡ μετέχει στο σχήμα Ένωσης Οικονομικών Φορέων, το οποίο αναδείχθηκε εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025 ως οριστικός ανάδοχος του έργου ΣΔΙΤ «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών πέντε Αστυνομικών Διευθύνσεων», προϋπολογισμού 57 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εν λόγω Αστυνομικές Διευθύνσεις χωροθετούνται στις περιοχές Πάτρας, Αλεξανδρούπολης, Καρδίτσας, Βέροιας και Λευκάδας, καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό αποτύπωμα της χώρας. Ο προσυμβατικός έλεγχος της σύμβασης ολοκληρώθηκε επιτυχώς από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις αρχές του 2026 και η εταιρεία αναμένει πλέον την ολοκλήρωση των διαδικασιών από την αναθέτουσα αρχή και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η τεχνογνωσία που αποκτά η ΕΚΤΕΡ μέσα από τη συμμετοχή της σε αυτό το έργο προετοιμάζει τη συστηματική και διεκδικητική παρουσία της στους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, έναν τομέα που αναμένεται να αποτελέσει βασικό μοντέλο υλοποίησης δημόσιων υποδομών κατά την επόμενη δεκαετία, τόσο στην Ελλάδα όσο και ευρύτερα στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤΕΡ έχει ήδη καταγράψει συμμετοχές σε σημαντικούς διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: η ανέγερση φοιτητικών εστιών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας, η ανέγερση και διαχείριση δικαστικών μεγάρων, συντήρηση και τεχνική διαχείριση δημόσιων κτιριακών υποδομών. Όπως προ εβδομάδας αποκάλυψε το insider.gr, η ΕΚΤΕΡ έχει προσφύγει στο ΣτΕ στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ, εκτιμώμενης αξίας άνω των 350 εκατ. ευρώ (στα 435 εκατ. με ΦΠΑ). Ευρύτερα, η ΕΚΤΕΡ μέσω των ΣΔΙΤ διευρύνει τη βάση δραστηριοτήτων της, εξειδικεύει περαιτέρω τα στελέχη της και θέτει τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση μακροχρόνιων και σταθερών ροών εσόδων που θα ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική θωράκιση του Ομίλου απέναντι στους κυκλικούς κινδύνους του κατασκευαστικού κλάδου.

Τα σχέδια στο Real Estate

Τέλος, όσον αφορά στο Real Estate, όπως αναφέρθηκε η σημαντικότερη εξέλιξη του πυλώνα αυτού αφορά την ανέγερση των νέων ιδιόκτητων κεντρικών γραφείων της εταιρείας στο οικόπεδο επί της συμβολής των οδών Χαλανδρίου και Αγαρίτης στην Αγία Παρασκευή. Στις 16 Μαΐου εκδόθηκε η σχετική οικοδομική άδεια για κτίριο συνολικής επιφάνειας κύριων και βοηθητικών χώρων περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

«Βρισκόμαστε ήδη στη φάση εκπόνησης των μελετών εφαρμογής, με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών να προγραμματίζεται για το καλοκαίρι και την ολοκλήρωση του έργου εντός του πρώτου τριμήνου του 2028. Πέρα από τη λειτουργική και συμβολική σημασία της απόκτησης ιδιόκτητης έδρας, η εξέλιξη αυτή έχει και σαφή χρηματοοικονομική διάσταση. Αποχωρώντας από την περιοχή της σημερινής έδρας της εταιρείας, στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος, όπου οι χρήσεις ακινήτων προσανατολίζονται πλέον σχεδόν αποκλειστικά προς την τουριστική εκμετάλλευση, η εταιρεία θα επωφεληθεί από σημαντική εξοικονόμηση κόστους και μεγαλύτερη λειτουργική ευελιξία. Η μετεγκατάσταση στα νέα ιδιόκτητα γραφεία στην Αγία Παρασκευή θα αποφέρει επομένως σημαντικά οφέλη, ενισχύοντας παράλληλα τη λειτουργική αυτονομία και τη μακροπρόθεσμη παρουσία της εταιρείας», σημείωσε ο κ. Σίψας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της υποστήριξης του αυξανόμενου κατασκευαστικού έργου της ΕΚΤΕΡ στη Βόρεια Ελλάδα, προγραμματίζεται η ίδρυση παραρτήματος στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα στεγαστεί το τεχνικό δυναμικό της εταιρείας που ήδη δραστηριοποιείται στην περιοχή. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιείται το ποσοστό 50% επαγγελματικού κτιρίου επιφάνειας περίπου 1.100 τετραγωνικών μέτρων που διαθέτει η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, μια λύση που συνδυάζει την αξιοποίηση της υφιστάμενης περιουσιακής βάσης με την επιχειρησιακή ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας μας στη Βόρεια Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό η ΕΚΤΕΡ προχωρά οργανωμένα στον σχεδιασμό αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της, ενισχύοντας την περιουσιακή βάση του Ομίλου και θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές αποδόσεις.