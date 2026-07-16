AKTOR: «Βάζει πόδι» σε μεγάλες τουριστικές επενδύσεις 1,2 δισ. σε Κρήτη, Χαλκιδική

Επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του θέση στις υποδομές και την κατασκευή, ο όμιλος AKTOR συμμετέχει σε 2 μεγάλα τουριστικά projects σε Χαλκιδική και Κρήτη. Ποια είναι αυτά. Ποιος είναι ο ρόλος του AKTOR σε κάθε μία από τις επενδύσεις.

Δεν έχουν περάσει ούτε 3 μήνες από τότε που ο όμιλος AKTOR γνωστοποιούσε την συμμετοχή του σε μια μεγάλη επένδυση συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ στην Κρήτη, σηματοδοτώντας την είσοδο του έργου Elounda Hills στη φάση της ενεργού υλοποίησης. Και μόλις προχτές, ο ισχυρός όμιλος υποδομών ανακοίνωσε την παρουσία του σε ένα ακόμα μεγάλο τουριστικό project, ύψους 400 εκατ. αυτή τη φορά στη Χαλκιδική για λογαριασμό της ONYX Τουριστική.

Βάζοντας έτσι το δικό του «αποτύπωμα» σε δύο μεγάλες τουριστικές επενδύσεις 1,2 δισ. σε Κρήτη, Χαλκιδική, μαζί με τη Δομική Κρήτης στην πρώτη και αυτόνομα στην δεύτερη, με μοντέλο ουσιαστικά ECI («Προκατασκευαστική Φάση του Έργου - Early Contractor’s Involvement (ECI)», στο πρότυπο της Lamda Development με έργα στο Ελληνικό (π.χ. Riviera Tower, The Ellinikon Mall, αλλά και τον Mixed Use Tower που για την ώρα δεν έχουμε εξελίξεις).

Βέβαια, επειδή μιλάμε για συνολικές επενδύσεις 1,2 δισ., θεωρείται πιθανό τα «συμβόλαια» της AKTOR αθροιστικά να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, ωστόσο, η ουσία δεν αλλάζει. Ο όμιλος AKTOR βάζει στο χαρτοφυλάκιό του δύο σημαντικά ιδιωτικά - κτηριακά projects, εν προκειμένω στον τουριστικό τομέα.

Η επένδυση στη Χαλκιδική

Όπως έγινε γνωστό, ο Όμιλος AKTOR και η ONYX ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός σύνθετου τουριστικού συγκροτήματος υψηλών προδιαγραφών στη Σάνη Χαλκιδικής που προγραμματίζει να αναπτύξει η ONYX με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 400 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής», ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά projects που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια στην Βόρεια Ελλάδα.

Το έργο θα αναπτυχθεί εντός ιδιόκτητης έκτασης, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων, τουριστικές κατοικίες, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, έργα υποδομής, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και κάθε συναφή εγκατάσταση. Κατά πληροφορίες της αγοράς, η επένδυση θα υλοποιηθεί σε έκταση της οικογένειας Ζησιάδη άνω των 600 στρεμμάτων.

Ο Όμιλος AKTOR θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία του έργου, τον έλεγχο των μελετών από πλευράς πληρότητας και κατασκευασιμότητας (constructability review), την εκπόνηση προτάσεων βελτιστοποίησης της αξίας του έργου (Value Engineering - VE), καθώς και τη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος και της συνολικής στρατηγικής υλοποίησής του («Προκατασκευαστική Φάση του Έργου - Early Contractor’s Involvement (ECI)». Επιπρόσθετα και κατόπιν ολοκλήρωσης του ανωτέρω, ο Όμιλος AKTOR θα αναλάβει την εκτέλεση των κύριων κατασκευαστικών εργασιών μέχρι την αποπεράτωσή του και τη θέση του σε λειτουργία.

Το project της Κρήτης

Στα τέλη Απριλίου 2026 ο Όμιλος Mirum ανακοινώνει την υπογραφή συμβάσεων Early Contractor Involvement (ECI) με τις εταιρείες AKTOR και ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., σηματοδοτώντας την είσοδο του έργου Elounda Hills στη φάση της ενεργού υλοποίησης. Η εξέλιξη αυτή συνάδει πλήρως με τον αρχικό προγραμματισμό της Φάσης 1. Το μοντέλο ECI εντάσσει τους κατασκευαστές πριν την οριστικοποίηση των συμβατικών τιμών, επιτρέποντας τη θωράκιση της ποιότητας, τη διασφάλιση χρονοδιαγραμμάτων και τη βελτιστοποίηση κόστους, αποτελώντας μια καινοτόμο προσέγγιση για τα δεδομένα του ελληνικού real estate.

Τοποθετημένο στον ειδυλλιακό κόλπο της Ελούντας, σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 950 στρεμμάτων με πανοραμική θέα στον κόλπο του Μιραμπέλο, το Elounda Hills αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 56 εκταρίων και περιλαμβάνει Μαρίνα, ξενοδοχεία, επώνυμες κατοικίες, εστιατόρια, χώρους αναψυχής, πάρκα και κήπους. Με εκτιμώμενο κόστος επένδυσης άνω των 800 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά τουριστικά χωριά της Μεσογείου. Οι κατασκευαστικές εργασίες της Φάσης 1 του έργου, αναμένεται να κορυφωθούν το 2027 και το 2028, με στόχο την πλήρη αποπεράτωση πριν από το τέλος της δεκαετίας.