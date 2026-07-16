Σειρά εκρήξεων στο Κίεβο - Τουλάχιστον 13 οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για πλήγματα σε «αποθήκες» και εκδήλωση πυρκαγιάς στη συνοικία Σβιατοσίνσκι, σε κτίρια που «δεν αποτελούν κατοικίες»

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Κίεβο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από συναγερμό που κήρυξε η ουκρανική πολεμική αεροπορία, προειδοποιώντας εναντίον της εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η επίθεση καταγράφτηκε μερικές ώρες μετά την επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν· σκοπός του ταξιδιού ήταν να ενισχυθεί η διμερής «εταιρική σχέση» ως προς την άμυνα ανάμεσα στην ΕΕ και την εμπόλεμη χώρα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο μέσω Telegram για πλήγματα σε «αποθήκες» και εκδήλωση πυρκαγιάς στη συνοικία Σβιατοσίνσκι, σε κτίρια που «δεν αποτελούν κατοικίες» και πυρκαγιά στη συνοικία Νταρνίτσκι. Ο δημοσιογράφος του AFP ανέφερε πως είδε πολλές λάμψεις στους αιθέρες του Κιέβου, ακολουθούμενες από όχι λιγότερες από έξι εκρήξεις.

Ο συναγερμός στο Κίεβο κηρύχθηκε λήξας περίπου μια ώρα από την έναρξή του, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Παράλληλα το Χάρκοβο, μεγάλη ουκρανική πόλη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ, αναφερόμενος σε πλήγματα σε συνολικά τρεις συνοικίες.

Από τον Ιούνιο, το Κίεβο υφίσταται συχνά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους, που εξαιτίας της υψηλής ταχύτητάς τους είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν από άλλα οπλικά συστήματα. Συχνά γίνονται εκτοξεύσεις κατά κύματα. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν έλλειψη πυραύλων PAC-3 για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, απαραίτητων για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Ουκρανία να παράγει με άδεια τέτοιους πυραύλους, χωρίς ωστόσο να έχει συζητήσει σχετικά με την κατασκευάστρια. Ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε χθες ότι η παραγωγή θα μπορούσε να αρχίσει «ως το τέλος του 2026» αν όντως δινόταν τέτοια άδεια.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 50 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της ουκρανικής επικράτειας χθες Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή, οι δυο πλευρές ανταλλάσσουν καθημερινά πλήγματα η ισχύς των οποίων εντείνεται εδώ και μήνες, στοιχίζοντας τη ζωή σε πολλούς άμαχους.

Σύμφωνα με καταμέτρηση υπηρεσιών του ΟΗΕ, ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος, ήταν ο δεύτερος πιο φονικός για τους αμάχους στην Ουκρανία, πίσω μόνο από τον Απρίλιο του 2022. Στη Σούμι (βορειοανατολικά), τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έφηβος 16 ετών, εξαιτίας ρίψης ρωσικών βομβών «ολίσθησης», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ, ο περιφερειάρχης στην περιοχή που γειτονεύει με τη Ρωσία.

Η περιφέρεια της Οδησσού (νοτιοδυτικά) έγινε στόχος πυραύλων και drones των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων για πέμπτη συναπτή ημέρα και στις επιδρομές σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ, γνωστοποίησε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ. Μέσα στην ημέρα, οι τοπικές αρχές και οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έκαναν ακόμη λόγο για έναν νεκρό στην περιφέρεια Μικολάιφ (νότια), έναν νεκρό στην Κρεβί Ρι (ανατολικά) και δυο νεκρούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά)· αυτή η τελευταία ελέγχεται πλέον σχεδόν ολόκληρη από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια (νότια), ρωσικές επιδρομές σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 15, ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν 122 drones, υποστηρίζοντας πως κατέρριψε τα 101, και δυο πυραύλους. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την άλλη γνωστοποίησε ότι στοχοποίησε τα λιμάνια της Οδησσού, της Τσορνομόρσκ και της Ντνίπρο, «που χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Ανέφερε ακόμη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων, εργοστασίων παραγωγής drones και πλοίων ανεφοδιασμού του στρατού. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν εξάλλου τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων μεταφοράς φορτίων στην Αζοφική θάλασσα, σημαντική θαλάσσια οδό για τα ρωσικά εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα καθώς και τον εφοδιασμό της προσαρτημένης στη Ρωσία από το 2014 χερσονήσου της Κριμαίας. Οι επιθέσεις τους ώθησαν τη Μόσχα να αρχίσει να εξετάζει «εναλλακτικές οδούς μεταφοράς», ανέφερε προχθές Τρίτη το υπουργείο Γεωργίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ