Πληθωρισμός: Βραδύτερη άνοδος κατά 4,4% τον Ιούνιο

Σε «κλοιό» ακρίβειας παραμένουν τρόφιμα και στέγαση. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3,5 ετών παραμένει ο Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή. Η αβέβαιη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή τράβηξε «φρένο» στην ενέργεια, αλλά οι πιέσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ συνεχίζονται.

Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον μήνα Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σε ετήσια βάση (σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους) σημειώνεται επιβράδυνση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μετά την άνοδο του δείκτη στο 5,4% τον Απρίλιο και την οριακή πτώση του στο 5,2% τον Μάιο.

Παρά την περαιτέρω υποχώρηση τον Ιούνιο όμως, ο Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κινείται διαρκώς και επίμονα στα υψηλότερα επίπεδα τα οποία έχει καταγράψει τα τελευταία 3,5 χρόνια (και έναντι 6% και 4,6% που είχαν σημειωθεί τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2023 αντίστοιχα).

Γεωπολιτική «ανάσα» από τις τιμές ενέργειας

Την τάση αποκλιμάκωσης τον Ιούνιο προκάλεσε σε μεγάλο βαθμό η ανακοίνωση της (μάλλον αβέβαιης και εύθραυστης όπως αποδεικνύεται) εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή πριν από δύο μήνες, στις 8 Απριλίου. Ωστόσο, πριν προλάβουν να φανούν απτά οφέλη στις τιμές και στην τσέπη των καταναλωτών, η εκεχειρία ήδη απειλείται, διατηρώντας την αβεβαιότητα στις αγορές.

Όπως έδειξαν και οι προσωρινές εκτιμήσεις, ο κλάδος όπου άμεσα παρατηρήθηκαν αισθητές μειώσεις τιμών τον Ιούνιο ήταν η ενέργεια, διορθώνοντας την έντονα αυξητική πορεία των προηγούμενων μηνών (υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο η Eurostat είχε καταγράψει ετήσιο άλμα 10,9% στην ενέργεια στην Ευρωζώνη).