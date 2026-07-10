CSRD: Μόνο 9 στις 52 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επιστημονικά τεκμηριωμένους κλιματικούς στόχους

Μόλις 9 από τις 52 ελληνικές επιχειρήσεις που δημοσίευσαν εκθέσεις σύμφωνα με την CSRD δηλώνουν ότι οι κλιματικοί τους στόχοι είναι ευθυγραμμισμένοι με το διεθνές πρότυπο SBTi, παρά τη σημαντική πρόοδο στις γνωστοποιήσεις για τις εκπομπές και τους κλιματικούς κινδύνους.

Η υποχρεωτική εφαρμογή της Οδηγίας CSRD έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες επιχειρήσεις παρουσιάζουν τις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα. Οι εκθέσεις είναι πλέον πιο αναλυτικές, πιο συγκρίσιμες και περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα στοιχεία για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τους κλιματικούς κινδύνους και τους στόχους απανθρακοποίησης.

Ωστόσο, η νέα ανάλυση των εκθέσεων CSRD ελληνικών επιχειρήσεων για το οικονομικό έτος 2025 αναδεικνύει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα: μόλις 9 από τις 52 επιχειρήσεις του δείγματος, δηλαδή περίπου το 17%, δηλώνουν ότι οι στόχοι ή οι δεσμεύσεις τους για μηδενικές καθαρές εκπομπές ευθυγραμμίζονται με το Science Based Targets initiative (SBTi), το διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο επιστημονικά τεκμηριωμένων κλιματικών στόχων. Οι υπόλοιπες 43 επιχειρήσεις, δηλαδή ποσοστό 83%, δεν γνωστοποιούν αντίστοιχη ευθυγράμμιση στις εκθέσεις τους. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή της CSRD, η υιοθέτηση στόχων που βασίζονται στην επιστήμη παραμένει ακόμη περιορισμένη.

Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εταιρικών αναφορών

Το γεγονός ότι λίγες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει στόχους SBTi δεν σημαίνει ότι το κλίμα απουσιάζει από τις εκθέσεις βιωσιμότητας. Αντίθετα, σύμφωνα με τη μελέτη, οι 49 από τις 52 επιχειρήσεις του δείγματος, δηλαδή το 94%, γνωστοποιούν ότι έχουν πραγματοποιήσει αξιολόγηση κλιματικών κινδύνων, ενώ το θέμα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί πλέον βασικό άξονα των γνωστοποιήσεων που απαιτεί η CSRD.

Με άλλα λόγια, οι περισσότερες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί οικονομικούς κινδύνους και ευκαιρίες για τη λειτουργία τους. Το επόμενο βήμα, όμως, δηλαδή η σύνδεση των δεσμεύσεων με επιστημονικά τεκμηριωμένες τροχιές μείωσης εκπομπών, φαίνεται ότι δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί από τη μεγάλη πλειονότητα.

Περισσότερες γνωστοποιήσεις, λιγότερες επιστημονικές δεσμεύσεις

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από τους στόχους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η ανάλυση δείχνει ότι 29 επιχειρήσεις, δηλαδή το 56,6% του δείγματος, γνωστοποιούν στόχους που καλύπτουν συνδυαστικά τις άμεσες εκπομπές (Scope 1) και τις έμμεσες εκπομπές από την κατανάλωση ενέργειας (Scope 2).

Παράλληλα, 17 επιχειρήσεις, δηλαδή ποσοστό 32,1%, δεν γνωστοποιούν στόχους για τα Scope 1 και Scope 2, ενώ πέντε επιχειρήσεις παρουσιάζουν διακριτούς στόχους αποκλειστικά για τις δύο αυτές κατηγορίες και μία επιχείρηση γνωστοποιεί στόχους μόνο για το Scope 2.

Η ίδια μελέτη επισημαίνει ότι οι περισσότερες εταιρείες επιλέγουν να παρουσιάζουν τους στόχους τους συνολικά και όχι ανά κατηγορία εκπομπών, γεγονός που δυσκολεύει τη συγκρισιμότητα μεταξύ των επιχειρήσεων.

Αντίθετα, η καταγραφή των εκπομπών Scope 3 εμφανίζεται αρκετά πιο ώριμη. Οι γνωστοποιήσεις για τις έμμεσες εκπομπές στην αλυσίδα αξίας έχουν πλέον υιοθετηθεί από την πλειονότητα των επιχειρήσεων, ενώ σε αρκετούς κλάδους η κάλυψη είναι πλήρης.

Το δεύτερο έτος εφαρμογής της CSRD δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κάνει σημαντικά βήματα στην καταγραφή των εκπομπών, των κλιματικών κινδύνων και των στόχων τους. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι η μετάβαση στους επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους παραμένει περιορισμένη. Με μόλις 9 από τις 52 επιχειρήσεις να δηλώνουν ευθυγράμμιση με το SBTi, το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την ελληνική αγορά δεν είναι πλέον η δημοσίευση μιας έκθεσης βιωσιμότητας, αλλά η απόδειξη ότι οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνει μπορούν να σταθούν απέναντι στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών και των επενδυτών.