Y/KNOT Invest: Απόκτηση πλοίου Aframax έναντι 44,1 εκατ. δολαρίων

Η απόκτηση θα χρηματοδοτηθεί με συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων, συν-επένδυσης από την Indigo Marine Inc., άμεση μέτοχο της Εταιρείας, και τραπεζικού δανεισμού.

Σε συμφωνία για επένδυση σε πλοίο τύπου Aframax, το οποίο ναυπηγήθηκε το 2009 στα ναυπηγεία της Hyundai Heavy Industries, έχει μεταφορική ικανότητα 105.599 DWT και είναι ιδιοκτησίας της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «The Great Eastern Shipping Co» κατέληξε η Y/KNOT Invest. Το πλοίο θα αγοραστεί από τη νεοσυσταθείσα εταιρεία Y/Amethyst Inc, έμμεση θυγατρική της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος 44.100.000 δολαρίων.

Η απόκτηση θα χρηματοδοτηθεί με συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων, συν-επένδυσης από την Indigo Marine Inc., άμεση μέτοχο της Εταιρείας, και τραπεζικού δανεισμού. Συγκεκριμένα, για εξόφληση του τιμήματος της αγοράς και αρχικό κεφάλαιο κίνησης, η Εταιρεία θα εισφέρει στην Y/Amethyst Inc μέσω της Y/Knot Maritime Inc., άμεσης κατά 100% θυγατρικής της, ποσό € 12.000.000, ενώ η Indigo Marine Inc. θα εισφέρει στην Y/Amethyst Inc ποσό € 8.000.000.

Κατόπιν τούτων, το ποσοστό συμμετοχής της Y/Knot Maritime Inc. στην Y/Amethyst Inc θα ανέλθει σε 60% και το ποσοστό συμμετοχής της Indigo Marine Inc σε 40%. Η ανωτέρω διευθέτηση παρατίθεται λεπτομερώς σε σχετική σύμβαση μεταξύ της Y/Knot Maritime Inc. και της Indigo Marine Inc., για την οποία, επειδή η Indigo Marine Inc. είναι συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, χορηγήθηκε την 30.06.2026 άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 του ν. 4548/2018.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 22,8 εκ. της Εταιρείας, η χρήση αντληθέντων κεφαλαίων προέβλεπε ποσό έως €11.000.000 για επενδύσεις σε πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας και ποσό έως €2.888.000 για κεφάλαιο κίνησης. Αναφορικά με τον τραπεζικό δανεισμό, η Εταιρεία έχει συνάψει προκαταρκτική συμφωνία (Indicative Term Sheet) με το υποκατάστημα Λονδίνου της Macquarie Bank Limited για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 23.500.000 δολαρίων.