ΔΕΗ: Πλήρωσε 27,76 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο για εξορύξεις στα ορυχεία λιγνίτη το 2025

27,2 εκατ. ευρώ για τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς και 560.000 ευρώ σε αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές.

Ποσό 27,76 εκατ. ευρώ κατέβαλε στην Ελληνική Δημοκρατία ο Όμιλος ΔΕΗ, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη.

Όπως υπογραμμίζει η εισηγμένη, οι πληρωμές είναι οι ακόλουθες: