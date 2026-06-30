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ΔΕΗ: Πλήρωσε 27,76 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο για εξορύξεις στα ορυχεία λιγνίτη το 2025

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ΔΕΗ: Πλήρωσε 27,76 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο για εξορύξεις στα ορυχεία λιγνίτη το 2025
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27,2 εκατ. ευρώ για τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς και 560.000 ευρώ σε αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές.

Ποσό 27,76 εκατ. ευρώ κατέβαλε στην Ελληνική Δημοκρατία ο Όμιλος ΔΕΗ, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη.

Όπως υπογραμμίζει η εισηγμένη, οι πληρωμές είναι οι ακόλουθες:

  • Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς ποσό ύψους € 27,20 εκατ.
  • Αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ποσό ύψους € 0,56 εκατ.

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tags:
ΔΕΗ
Εξορύξεις
Λιγνιτικές μονάδες
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