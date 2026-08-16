Λιβύη: Έκρηξη κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό - Μέρος του τέθηκε εκτός λειτουργίας

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη Ζαουίγια, δυτικά από την πρωτεύουσα της χώρας, την Τρίπολη.

Έκρηξη κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό κοντά στη Ζαουίγια της Λιβύης, δυτικά από την πρωτεύουσα της χώρας, την Τρίπολη, έθεσε μέρος των μονάδων του εκτός λειτουργίας, ανακοίνωσε η κρατική Γενική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η οποία τον διαχειρίζεται.

Η εταιρεία τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι τεχνικοί της ερευνούν την αιτία της έκρηξης κι εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή σταδιακά.

Το συμβάν ακολουθεί επίθεση σε υποσταθμό στη νότια Ζαουίγια που προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην πόλη και περιοχές νότια από αυτή.

Στην πόλη εξάλλου σημειώθηκε προ ημερών επίθεση αγνώστων εναντίον πετρελαϊκών υποδομών, ιδίως μεγάλης δεξαμενής με καύσιμο στην εγκατάσταση με το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στο κράτος της βόρειας Αφρικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

