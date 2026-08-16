Nvidia: Εξετάζει επένδυση 3 δισ. δολαρίων στην SB Energy στο πλαίσιο συμφωνίας για data center της OpenAI

Η SB Energy, θυγατρική της SoftBank, στοχεύει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο ακόμη και από τον επόμενο μήνα και ενδέχεται να αντλήσει τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια μέσω της IPO.

Η Nvidia βρίσκεται σε συζητήσεις για να επενδύσει έως και 3 δισ. δολάρια στην SB Energy, θυγατρική της SoftBank Group, η οποία αναπτύσσει ένα τεράστιο, προγραμματισμένο έργο data center στο Οχάιο για την OpenAI, ανέφερε το Σάββατο η The Information, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Η προτεινόμενη επένδυση αποτελεί μέρος των συζητήσεων της Nvidia με την OpenAI και την SB Energy για την παροχή περίπου 100 δισ. δολαρίων σε πιστωτική στήριξη για την προγραμματισμένη πανεπιστημιούπολη data centers στο Οχάιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Nvidia έχει συζητήσει να επενδύσει το ήμισυ των 3 δισ. δολαρίων όταν υπογραφεί η συμφωνία για το έργο στο Οχάιο και το υπόλοιπο ήμισυ στο πλαίσιο της προγραμματισμένης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της SB Energy, σύμφωνα με την The Information.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα. Η Nvidia και η SB Energy δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχόλιο.

Η SB Energy στοχεύει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο ακόμη και από τον επόμενο μήνα και ενδέχεται να αντλήσει τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια μέσω της IPO, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Η SB Energy, η οποία υποστηρίζεται επίσης από την OpenAI, αναπτύσσει έργα μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ενέργειας και των data centers. Ιδρύθηκε το 2019 και κατασκευάζει αρκετές εγκαταστάσεις data centers για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση που συνδέεται με τα φορτία εργασίας της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η Wall Street Journal ανέφερε την Παρασκευή ότι η Nvidia έχει αναθεωρήσει τα σχέδιά της για τη στήριξη ενός προτεινόμενου έργου data center της OpenAI στο Οχάιο και πλέον αναμένεται να εγγυηθεί αρχικά λιγότερα από 120 δισ. δολάρια, έναντι των 250 δισ. δολαρίων που είχαν συζητηθεί προηγουμένως.

