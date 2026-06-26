NYT: H OpenAI τείνει να αναβάλει την πολυαναμενόμενη IPO μέχρι το 2027

Το σκέφτεται η OpenAI όσο αφορά την αρχική δημόσια εγγραφή της, με τους New York Times να αναφέρουν πως ο κολοσσός του AI τείνει ως προς την αναβολή της μέχρι το 2027.

Το σκέφτεται η OpenAI όσο αφορά την αρχική δημόσια εγγραφή της, με τους New York Times να αναφέρουν πως ο κολοσσός του AI τείνει ως προς την αναβολή της μέχρι το 2027.

Σύμφωνα με το άρθρο, το οποίο επικαλείται τρία άτομα που συμμετείχαν στις συζητήσεις της εταιρείας, οι τραπεζίτες που συμβουλεύουν τον κατασκευαστή του ChatGPT σχετικά με την IPO προειδοποίησαν ότι η πρόσφατη αστάθεια στις μετοχές τεχνολογίας, καθώς και στις μετοχές της SpaceX μετά την αρχική δημόσια εγγραφή ρεκόρ, θα μπορούσε να μειώσει τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τo "πακέτο" της OpenAI.

Η δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε 1 τρισ. δολάρια, καθιστώντας την μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες που έχουν εισαχθεί ποτέ στο χρηματιστήριο.

Η OpenAI συγκέντρωσε 122 δισ. δολάρια σε ένα νέο γύρο χρηματοδότησης νωρίτερα φέτος για να υποστηρίξει τις δαπάνες της σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η χρηματοδότηση αποτίμησε την εταιρεία στα 852 δισ. δολ., συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων που αντλήθηκαν.

Ο δισταγμός της OpenAI έρχεται εν μέσω μιας χρονιάς όπου οι IPO δίνουν και παίρνουν, και ανάμεσα στις εταιρείες που κάνουν ανάλογες κινήσεις είναι και οι βασικοί ανταγωνιστές της εταιρείας, Anthropic και SpaceX.

Η Anthropic υπέβαλε εμπιστευτικά την 1η Ιουνίου τα έγγραφα για το αναφερόμενο δημόσιο ντεμπούτο της στα τέλη του 2026 - μια εβδομάδα πριν η OpenAI ανακοινώσει ότι είχε υποβάλει εμπιστευτικά την αίτηση. Η Anthropic συγκέντρωσε χρηματοδότηση στα τέλη Μαΐου, ξεπερνώντας την ιδιωτική αποτίμηση της OpenAI για πρώτη φορά.

Η SpaceX ήταν η πρώτη από όλες τις παραπάνω που εισήχθη στο χρηματιστήριο στις 12 Ιουνίου. Το ντεμπούτο της συγκέντρωσε περισσότερα από 85 δισεκατομμύρια δολάρια, στέλνοντας την αποτίμηση της εταιρείας στα 2,77 τρισεκατομμύρια δολάρια και την καθαρή αξία του Musk στα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η μετοχή ωστόσο έχει έκτοτε καταρρεύσει, κλείνοντας στα 153 δολάρια την Πέμπτη, αφού ξεπέρασε τα 225 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, και ο Έλον Μασκ έχει χάσει πλέον τον τίτλο του τρισεκατομμυριούχου.

Οι αγορές είναι ασταθείς, με τις μετοχές τεχνολογίας να ωθούν προς τα κάτω τους δείκτες, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν εάν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ανταποκριθούν στις αποτιμήσεις τους.