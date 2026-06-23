Oracle: Απέλυσε 21.000 υπαλλήλους σε ένα χρόνο λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Στη μείωση του εργατικού δυναμικού της κατά 13% προχώρησε η Oracle το οικονομικό έτος 2026, καθώς συνέχισε την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της.

Στη μείωση του εργατικού δυναμικού της κατά 13% ή περίπου 21.000 υπαλλήλους προχώρησε η Oracle στο οικονομικό έτος 2026, καθώς ο γίγαντας του cloud computing συνέχισε την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του, εν μέρει λόγω της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις δραστηριότητές του.

Η εταιρεία είχε συνολικό εργατικό δυναμικό 141.000 στις 31 Μαΐου 2026, σε σύγκριση με περίπου 162.000 την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η ετήσια έκθεση αποδίδει αυτές τις μειώσεις θέσεων εργασίας σε πολλαπλούς παράγοντες. Η Oracle αναφέρει ως λόγους αναδιάρθρωσης τις αλλαγές στη διοίκηση, τις ενημερώσεις χαρτοφυλακίου προϊόντων, τα προβλήματα απόδοσης, τις αλλαγές στη στρατηγική της εταιρείας, τις εξαγορές και την εκτεταμένη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες.

Η Oracle δαπάνησε 1,84 δισ. δολ. σε αποζημιώσεις απόλυσης και άλλα σχετικά έξοδα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αναδιάρθρωσης στο οικονομικό έτος 2026, σημαντικά υψηλότερα από τα 374 εκατ. δολ. που δαπανήθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Τα στοιχεία της Oracle αποκαλύπτουν ότι στο τέλος της περιόδου απασχολούσε σχεδόν 49.000 υπάλληλοι στις ΗΠΑ και περίπου 92.000 στο εξωτερικό.

Ανά επιχειρηματική λειτουργία, ο αριθμός των εργαζομένων περιελάμβανε 26.000 άτομα στο τμήμα cloud και το λογισμικό, 34.000 άτομα στις υπηρεσίες, 25.000 άτομα στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ και 43.000 άτομα στην έρευνα και ανάπτυξη. Υπήρχαν επίσης 2.000 άτομα στο υλικό και 11.000 άτομα σε γενικούς και διοικητικούς ρόλους.