ElvalHalcor: Καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ

Επιπλέον, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εξουσιοδότηση του ΔΣ προκειμένου να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συγκαλεί στις 9 Ιουλίου η ElvalHalcor.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών/Euronext Athens, στη Λεωφόρο Αθηνών 110, αλλά και με δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επιπλέον, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4548/2018, καθώς και ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η επαναληπτική συνέλευση έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου 2026 με δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» την 9η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών / Euronext Athens, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της και το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β’ του ν.4548/2018, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού των όρων της αύξησης, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν.4548/2018.

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουλίου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών / Euronext Athens, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω 1 τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 16η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη Δεξιά Στήλη «Σχετικά Αρχεία»