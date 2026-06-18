Νoval Property: Μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή - Από 26 Ιουνίου η καταβολή

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026.

Μέρισμα 0,0702221659 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει για τη χρήση 2025 η Noval Property. To προσαυξημένο με το μέρισμα, το οποίο αντιστοιχεί στις 400.000 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα. Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών /Euronext Athens και, συνεπώς, την ημέρα αυτή, οι μετοχές της NOVAL PROPERTY θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, ορίζεται η Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026, από την πληρώτρια τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «Eurobank») ως ακολούθως:

Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές

αποφάσεις της Euronext Securities Athens A.E.

αποφάσεις της Euronext Securities Athens A.E. Eιδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον

χειρισμό της Euronext Securities Athens A.E, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Eurobank.

«Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (τηλ.: +302168619216, αρμόδιος κ. Γεώργιος Καραχάλιος)» έσπευσε να συμπληρώσει στην ανακοίνωσή της η εισηγμένη.