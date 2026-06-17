Tι ανέδειξε με σαφήνεια η γεωπολιτική αστάθεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύγκρουση στο Ιράν, σύμφωνα με τον CEO του Ομίλου Motor Oil.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τα κενά ενεργειακής ασφάλειας της EE που ανέδειξε με σαφήνεια η γεωπολιτική αστάθεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύγκρουση ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν, έκρουσε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, πρόεδρος ΔΣ και CEO της Motor Oil στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου, τονίζοντας πως η συνθήκη επαναφέρει τη συζήτηση για τον ρυθμό της ενεργειακής μετάβασης.

«Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν ήδη τις διεθνείς ισορροπίες και αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου. Σε αυτό το περιβάλλον, η Motor Oil έχει ενισχύσει την ανεξαρτησία και την ευελιξία της, αξιοποιώντας διεθνείς συνεργασίες με αγορές όπως η Βόρεια Θάλασσα, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επόμενη ημέρα της ενεργειακής αγοράς» υπογράμμισε.

«Η Motor Oil συνεχίζει να υλοποιεί μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης με διαφοροποιημένες επενδύσεις, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στις ΑΠΕ, όπου η MORE συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα, διατηρώντας παράλληλα συνετή και ισορροπημένη προσέγγιση στην ενεργειακή μετάβαση» εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Από την πλευρά του, ο Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Motor Oil, προειδοποίησε πως σε μια εποχή όπου οι βεβαιότητες ανατρέπονται με πρωτοφανή ταχύτητα και οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη, η επιτυχία δεν ορίζεται πλέον μόνο από την ανάπτυξη, αλλά από την ικανότητα ισορροπίας. «Ισορροπίας ανάμεσα στην απόδοση και τη βιωσιμότητα, το σήμερα και το αύριο, τη σταθερότητα και την αλλαγή» σημείωσε.

«Σε αυτό το περιβάλλον, η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες, διαμορφώνοντας το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρήσεις και οικονομίες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους. Η πορεία της εταιρείας από ηγέτιδα στη διύλιση σε έναν ολοκληρωμένο διαφοροποιημένο ενεργειακό Όμιλο δεν υπήρξε αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά συνειδητής στρατηγικής επιλογής που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στα καύσιμα, τον ηλεκτρισμό και την κυκλική οικονομία» τόνισε.

Ταυτόχρονα οι επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι στοχευμένες εξαγορές, η συστηματική επέκταση σε νέες δραστηριότητες, όπως τα δίκτυα λιανικής και τα αεροπορικά καύσιμα, και η σταθερότητα που προσφέρει το μοντέλο μιας οικογενειακής εισηγμένης επιχείρησης, όπως διαπίστωσε: «ενίσχυσαν τη συνέπεια και τη συνέχεια των αποφάσεών μας».

«Τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, προχωρήσαμε έγκαιρα σε έναν οργανωμένο ενεργειακό μετασχηματισμό. Ήδη από το 2018 επενδύουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμορφώνοντας σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο πάνω από 900MW με περαιτέρω ανάπτυξη σε αιολικά, φωτοβολταϊκά και έργα αποθήκευσης ενέργειας» πρόσθεσε.

«Ο συνολικός επενδυτικός σχεδιασμός μας, ύψους 4 δισ. ευρώ έως το 2030, αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για μια ισορροπημένη ανάπτυξη, με ουσιαστική παρουσία τόσο στη διύλιση όσο και στις νέες ενεργειακές δραστηριότητες. Αναγνωρίζουμε ότι η διύλιση θα εξακολουθήσει να κατέχει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνουμε τη διεύρυνση προς πιο βιώσιμες μορφές ενέργειας και νέους τομείς δραστηριότητας» σχολίασε.

«Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα οικονομικά μας αποτελέσματα. Το 2025 η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Τα τελευταία εννέα χρόνια, οι επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί προσεγγίζουν τα 3,8 δισ. ευρώ, γεγονός που αντανακλά τη διαχρονική προσήλωσή μας στην ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας» συμπλήρωσε.

«Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο κύκλο επενδύσεων σε ενέργεια, υποδομές και δίκτυα, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τη συνολική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Για να διατηρηθεί αυτή η δυναμική, απαιτείται ένα σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο, ταχύτερες αδειοδοτικές διαδικασίες και ενίσχυση των κρίσιμων υποδομών» εκτίμησε.

«Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, λειτουργώντας ως επιταχυντής επενδύσεων και καινοτομίας, υπό την προϋπόθεση ότι το ευρύτερο θεσμικό περιβάλλον θα στηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση μετασχηματίζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του ενεργειακού και βιομηχανικού τομέα» διασαφήνισε.

«Η ενίσχυση της αποδοτικότητας μέσω ανάλυσης δεδομένων, η έξυπνη διαχείριση υποδομών και η βελτίωση της πρόβλεψης ζήτησης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για το μέλλον. Ως Όμιλος, επενδύουμε συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην αναβάθμιση των συστημάτων μας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πιο ευέλικτη και τεχνολογικά ώριμη λειτουργία» ξεκαθάρισε.

«Κοιτάζοντας μπροστά, η προτεραιότητά μας παραμένει σαφής: να διασφαλίσουμε βιώσιμη ανάπτυξη, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου και ρεαλιστικού ενεργειακού μέλλοντος. Η ζωή, όπως και η επιχειρηματικότητα, δεν είναι ευθεία γραμμή, είναι κύκλοι – άλλοι μικροί και άλλοι μεγάλοι. Το θέμα είναι να μαθαίνεις σε κάθε κύκλο, να προχωράς μπροστά» κατέληξε.