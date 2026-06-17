«Πράσινο φως» από Περιφέρεια Αττικής για την καταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων – υποδομών στην περιοχή του Ελληνικού και τη μίσθωσή τους για 12+12 έτη.

Το sports center του The Ellinikon, στην «καρδιά» της ανάπτυξης της Lamda Development στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό αναμένεται να «φιλοξενήσει» τα αθλητικά της προγράμματα η Περιφέρεια Αττικής, εφόσον δεν προκύψει κάποια ανατροπή.

Όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο, η Περιφερειακή Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχτεί αίτηση – προσφορά της η εταιρεία «Ελληνικό–Εταιρεία Ανάπτυξης Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακινήτων Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ελληνικό Μ.Α.Ε.» στο πλαίσιο σχετικής δημοπρασίας μίσθωσης αθλητικών εγκαταστάσεων – υποδομών, για την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων από την Περιφέρεια Αττικής. Μάλιστα, για αύριο Πέμπτη 18 Ιουνίου είχε προγραμματιστεί η διεξαγωγή και της διαπραγμάτευσης με την ιδιοκτήτρια εταιρεία «Ελληνικό Μ.Α.Ε.» για το θέμα χρήσης – μίσθωσης των προσφερόμενων αθλητικών εγκαταστάσεων του Ελληνικού, αν και στο έγγραφο δεν αναγράφεται το ποσό μίσθωσης.

Όπως προ ολίγων μηνών είχε αποκαλύψει το insider.gr, είμαστε στην τελική ευθεία για το «άνοιγμα των πυλών» του μεγαλύτερου μέρους των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ελληνικό, κάτι που επιβεβαίωσαν πρόσφατες πληροφορίες που αναδείξαμε για επίσημα εγκαίνια στις αρχές Ιουλίου. Σε χρήστες θα δοθούν εγκαταστάσεις όπως ο στίβος, ο χώρος ρίψεων, γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου, τένις κ.α.. Μάλιστα, νωρίτερα, θα υπάρχει η ευκαιρία για να δει ο κόσμος τον ευρύτερο χώρο καθώς έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή, στο πλαίσιο του EKO Ράλλυ Ακρόπολις, της υπερειδικής διαδρομής στην «καρδιά» του The Ellinikon και συγκεκριμένα στο The Ellinikon Sports Park.

Αργότερα, τον Δεκέμβριο, αναμένεται η παράδοση του χώρου με την λίμνη όπου παλιότερα ήταν οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις κανόε καγιάκ, ενώ σταδιακά υλοποιούνται χώροι του Πάρκου. Να αναφέρουμε ότι οι εγκαταστάσεις θα είναι προσβάσιμες όχι μόνο σε αθλητές και συλλόγους αλλά γενικότερα σε πολίτες – επισκέπτες. Σε επόμενη φάση θα παραχωρηθούν και επιπλέον εγκαταστάσεις.

Οι χώροι και το «πράσινο φως» για τις εγκαταστάσεις

Όσον αφορά στη συμφωνία Περιφέρειας Αττικής και Ελληνικό ΜΑΕ, η αυτοδιοικητική Αρχή αναζητούσε χώρο για τη μίσθωση αθλητικών εγκαταστάσεων – υποδομών για την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων από την Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις α) ανοιχτού στίβου, β) ανοιχτού προπονητηρίου ρίψεων, γ) κλειστού προπονητικού χώρου στίβου και δ) βοηθητικών εγκαταστάσεων, για διάστημα δώδεκα ετών (12), με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.

Η Περιφερειακή επιτροπή ενέκρινε το από 10-06-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, που είχε σπεύσει να εισηγηθεί «θετικά για την καταλληλότητα των προσφερόμενων αθλητικών εγκαταστάσεων – υποδομών στην περιοχή του Ελληνικού, ήτοι α) για την εγκατάσταση του 4 ανοιχτού στίβου (σήμανση Β24) που προορίζεται για τα δρομικά και τα αλτικά αθλήματα, β) για το ανοιχτό προπονητήριο αθλημάτων ρίψεων (σήμανση Β25) και γ) για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις κερκίδες του ανοιχτού στίβου (σήμανση Β26) με τη επιφύλαξη κατασκευής και παράδοσης κλειστού προπονητικού χώρου στίβου και της διαμόρφωσης εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας ενιαίου κέντρου αθλητικών υποδομών».

Οι παρατηρήσεις – επισημάνσεις

Όπως, επίσης, σημειώνεται σε σχετικό έγγραφο, η αποδοχή έγινε υπό κάποιες παρατηρήσεις – επισημάνσεις, αν και από τότε έχουν γίνει θεωρητικά πρόσθετες εργασίες.

Για παράδειγμα, «η διακήρυξη αναφέρει ότι το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να περιλαμβάνει και κλειστό χώρο στίβου, με υποδομή για τα αθλήματα σε ύψος, άλματος επί κοντώ και άλματος σε μήκος, καθώς και δρομικών αθλημάτων και για το οποίο θα ισχύουν οι ισχύουσες αθλητικές προδιαγραφές για χώρους προπονητικής χρήσης. Εντός της τεχνικής περιγραφής, αυτός ο χώρος αναφέρεται "προς ανάπτυξη". Ο έλεγχος που διενεργήθηκε έδειξε ότι ο χώρος αυτός δεν είναι κατασκευασμένος. Συμπληρωματικά, το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι οι προσφερόμενες εγκαταστάσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 500 μέτρων και να επιτρέπεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων ως ένα ενιαίο σύνολο. Ο προς ανάπτυξη κλειστός χώρος στίβου θα βρίσκεται εντός της προδιεγεγραμμένης απόστασης αλλά μεταξύ των υπάρχει ρέμα και οι χώροι θα συνδεθούν με πεζογέφυρες. Οι πεζογέφυρες δεν είναι κατασκευασμένες».

Επίσης, «η διακήρυξη αναφέρει ότι η προς μίσθωση αθλητική εγκατάσταση πρέπει να έχει εμβαδό τουλάχιστον 31.000τ.μ. Η υποβληθείσα Τεχνική Έκθεση αναφέρει ότι το συνολικό εμβαδό των χώρων ανοιχτού στίβου, ανοιχτού προπονητηρίου ρίψεων και κλειστών εγκαταστάσεων είναι 30.000τ.μ., ενώ το προς ανάπτυξη κλειστό προπονητήριο στίβου θα είναι επιπλέον 3.000 τ.μ.». Σε σχέση με την απαίτηση ότι το κτίριο κάτωθεν των κερκίδων πρέπει να έχει εμβαδό περίπου 500τ.μ. για χώρους αποδυτηρίων, υγιεινής, ιατρείο κλπ., ο έλεγχος έδειξε ότι έχουν διαμορφωθεί χώροι συνολικού εμβαδού 475τ.μ. που πληρούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης.

Επιπρόσθετα, ο έλεγχος έδειξε ότι η οδική σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της αλλά χρησιμοποιείται από τους εργολάβους κατασκευών – δεν έχει παραδοθεί στο κοινό. Εκκρεμούν εργασίες διαμόρφωσης των περιβαλλόντων χώρων. Σχετικά με την δυνατότητα πρόσβασης βοηθητικών οχημάτων στους αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις ο έλεγχος έδειξε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η κατασκευή του δικτύου διακίνησης αυτών βαίνει προς ολοκλήρωση.

Ενδεικτικά για εργασίες που υπολείπονταν αναφέρεται ότι το προπονητήριο των ρίψεων είναι στο στάδιο της σποράς χλοοτάπητα, ο περιβάλλον χώρος είναι αδιαμόρφωτος, ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα ελεγχθούν εκ νέου κατά την παραλαβή. Σχετικά με τους χώρους στάθμευσης, σημειώνεται ότι «υπάρχουν αρκετές θέσεις στάθμευσης υπό διαμόρφωση αλλά αυτές δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς των αθλητικών εγκαταστάσεων».