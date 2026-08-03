UBS για Eurobank: Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 5,10 ευρώ – Βλέπει απόδοση άνω του 20%

Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη Eurobank στα 5,10 ευρώ, από 4,90 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η UBS, διατηρώντας τη σύσταση «Buy» για τη μετοχή.

Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη Eurobank στα 5,10 ευρώ, από 4,90 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η UBS, διατηρώντας τη σύσταση «Buy» για τη μετοχή. Ο οίκος βλέπει περιθώριο ανόδου περί του 14,6% για τον τίτλο, ενώ μαζί με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 6,1% η συνολική δυνητική απόδοση διαμορφώνεται στο 20,7%.

Η UBS χαρακτηρίζει τη Eurobank ελκυστικό story περιφερειακής ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου ξεπέρασαν τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις. Εκτιμά, πάντως, ότι η αναβάθμιση των στόχων της διοίκησης για το 2026 έχει ήδη ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στην αποτίμηση της μετοχής.

Ο οίκος προχώρησε σε περιορισμένες αλλαγές στις προβλέψεις του, τοποθετώντας τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το 2026 στα 0,43 ευρώ, αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση, έναντι στόχου της διοίκησης για ανάπτυξη άνω του 10%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε 1,565 δισ. ευρώ το 2026, σε 1,741 δισ. ευρώ το 2027 και σε 1,829 δισ. ευρώ το 2028.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η UBS στις προοπτικές του μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδίου. Οι αναλυτές προβλέπουν μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 12,4% την περίοδο 2025-2028, έναντι περίπου 10% που προβλέπει το πλάνο της τράπεζας, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης και των μεσοπρόθεσμων στόχων.

Για το 2026, η UBS αναμένει βασικά λειτουργικά κέρδη περίπου 2,01 δισ. ευρώ, σε ευθυγράμμιση με το νέο guidance της διοίκησης για περίπου 2 δισ. ευρώ (έναντι 1,9 δισ. ευρώ προηγουμένως). Τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 11% στα 3,749 δισ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ενισχύονται κατά 9% και τα έσοδα από προμήθειες κατά 15%.

Ώθηση από Νοτιοανατολική Ευρώπη

Καθοριστικό στοιχείο για τον όμιλο, σύμφωνα με την UBS, αποτελεί η γεωγραφική του διαφοροποίηση. Η κερδοφορία των δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ενισχύθηκε κατά 19% σε τριμηνιαία βάση στο β' τρίμηνο, καθώς τα έσοδα ενισχύθηκαν, το κόστος περιορίστηκε και οι πιστωτικές ζημιές ομαλοποιήθηκαν μετά τα αυξημένα επίπεδα του α' τριμήνου.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στην περιοχή διαμορφώθηκε στο 2,82%, υψηλότερα έναντι του 2,23% στην Ελλάδα, καταγράφοντας παράλληλα τριμηνιαία αύξηση κατά 5 μονάδες βάσης.

Η UBS ξεχωρίζει ιδιαίτερα την αγορά της Βουλγαρίας, όπου τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 16,7% σε ετήσια βάση και το 58% του χαρτοφυλακίου αφορά τη λιανική τραπεζική, έναντι 37% στην Κύπρο και περίπου 25% στην Ελλάδα.

Προμήθειες και Eurolife

Θετική είναι και η εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 13% στο α' εξάμηνο, υπερβαίνοντας τον αρχικό σχεδιασμό. Η υπεραπόδοση προήλθε κυρίως από τις προμήθειες δανείων και την ισχυρή ανάπτυξη των υπό διαχείριση κεφαλαίων.

Η εξαγορά της Eurolife αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του γ' τριμήνου και να αρχίσει να ενισχύει τα έσοδα από προμήθειες από το δ' τρίμηνο. Για το σύνολο του 2026, η UBS προβλέπει αύξηση των προμηθειών κατά 14,6%.

«Απαιτητική αλλά όχι υπερβολική» αποτίμηση

Παρά το ισχυρό re-rating της μετοχής, η UBS θεωρεί ότι η αποτίμηση παραμένει ελκυστική. Η Eurobank διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο δείκτη P/E 9x για το 2027, έναντι 10,3x για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, δηλαδή με discount περίπου 11%.

Η τράπεζα εκτιμάται ότι μπορεί να διατηρήσει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 18% μεσοπρόθεσμα, με τον δείκτη CET1 να κινείται γύρω στο 14%. Η νέα τιμή-στόχος που δίνει η UBS στα 5,10 ευρώ βασίζεται σε υπόθεση διατηρήσιμου ROTE 18,5%, κόστους ιδίων κεφαλαίων 11,2% και μακροπρόθεσμου ρυθμού ανάπτυξης 3%.