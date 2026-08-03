Τρ. Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση μέσω της EBRD

Πέραν της εγγύησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ σε συμβουλευτική υποστήριξη μέσω του InvestEU Advisory Hub.

Νέες χρηματοδοτήσεις έως και 500 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα συμβάλλουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της χώρας, αναμένεται να υποστηρίξει η συμφωνία της Πειραιώς με την Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η EBRD παρέχει στην Τράπεζα εγγύηση χαρτοφυλακίου έως 98,5 εκατ. ευρώ, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος InvestEU, καθώς και από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Πειραιώς αποτελεί τη μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στην κινητοποίηση στρατηγικών χρηματοδοτήσεων για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Η σημαντική αυτή σύμπραξη με την EBRD στοχεύει να συνδυάσει την ενίσχυση πράσινων επενδύσεων και τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στο σύγχρονο, δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το νέο χαρτοφυλάκιο δανείων θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις που αναβαθμίζουν την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, περιλαμβάνοντας επενδύσεις που ενδυναμώνουν την τεχνολογική ικανότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα, θα στηρίξει πράσινες επενδύσεις, όπως έργα ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιώσιμων μεταφορών και απανθρακοποίησης της βιομηχανίας, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών και της ενεργειακής κατανάλωσης.

Πέραν της εγγύησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ σε συμβουλευτική υποστήριξη μέσω του InvestEU Advisory Hub, με σκοπό τον εντοπισμό επιλέξιμων, υψηλής απόδοσης πράσινων επενδύσεων. Οι εγγυήσεις και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του InvestEU στην Ελλάδα υποστηρίζονται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση έχει διοχετεύσει στο πρόγραμμα InvestEU.

Ο Θοδωρής Τζούρος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Corporate & Investment Banking της Πειραιώς δήλωσε: «Η στρατηγική συνεργασία με την EBRD στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη δέσμευση της Πειραιώς να στηρίζει τον βιώσιμο και ανθεκτικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Αξιοποιώντας καινοτόμους μηχανισμούς εγγυήσεων χαρτοφυλακίου, ενισχύουμε ουσιαστικά την ικανότητά μας να παρέχουμε προσβάσιμη και ανταγωνιστική χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που επενδύουν στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην καινοτομία. Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τη συνεπή στρατηγική μας για την αποτελεσματική αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και ενισχύει τον ρόλο μας ως βασικού χρηματοδοτικού εταίρου της πραγματικής οικονομίας, στηρίζοντας επενδύσεις υψηλού αντίκτυπου που επιταχύνουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας».