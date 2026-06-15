Επιχειρηματική αποστολή ΕΒΕΑ στην Τσεχία

Της αποστολής ηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Δημήτρης Σκάλκος.

Επιχειρηματική Αποστολή στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας, από τη Δευτέρα 8 έως την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 πραγματοποίησαν η Enterprise Greece, ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ, σε συνεργασία με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στην Πράγα, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τσεχικής Δημοκρατίας, τη Συνομοσπονδία Βιομηχανίας της Τσεχικής Δημοκρατίας (SPČR), με την υποστήριξη της Eurobank και του Ελληνο-Τσεχικού Επιμελητηρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται, της αποστολής ηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Δημήτρης Σκάλκος. Στην αποστολή συμμετείχαν 9 ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες, από τους κλάδους: κατασκευών & δομικών υλικών, ενέργεια, real estate, τρόφιμα και ποτά, φάρμακα και καλλυντικά. Στο πλαίσιο της αποστολής, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, τα μέλη της ελληνικής αποστολής, μαζί με προσκεκλημένους εκπροσώπους της επιχειρηματικής και θεσμικής κοινότητας της Τσεχίας, παρευρέθηκαν σε δεξίωση στην Ελληνική Πρεσβευτική Κατοικία, που παρέθεσε ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Τσεχία, κ. Ντίνος Κωνσταντίνου.

Την Τρίτη 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε τo επιχειρηματικό Forum με εναρκτήριες ομιλίες από τους κ. David Müller – Γενικό Διευθυντή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Εξωτερικό Εμπόριο, Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τσεχικής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Σκάλκο– Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών και Πρόεδρο της Enterprise Greece και κ. Lukáš Martin – Διευθυντή του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Συνομοσπονδία Βιομηχανίας της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν περίπου 60 στοχευμένες Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που συμμετείχαν στην αποστολή και αντίστοιχων τσεχικών σε αίθουσα του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τσεχικής Δημοκρατίας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η EUROBANK παρέθεσε δείπνο προς τιμήν των συμμετεχόντων, επιβεβαιώνοντας την ενεργή στήριξή της στην προώθηση και ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Exportgate.

Στην αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις ακόλουθες ελληνικές επιχειρήσεις

AGROVIM S.A. AGT ENGINEERING & SERVICES ASPROFOS S.A. BRIGHTSTEP ERGOTECHNIKI TERZAKIS Bros EURIMAC S.A. KATSAROS DISTILLERY WINERY LP KYANA HELLAS S.A. PHARMEX S.A.

Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Δημήτρης Σκάλκος, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του Επιχειρηματικού Φόρουμ Τσεχίας-Ελλάδας και οι πολυάριθμες επιχειρηματικές επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των διμερών συναντήσεων αποτύπωσαν το υψηλό επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών διμερών μας σχέσεων καθώς και τις σημαντικές προοπτικές για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους, κύρια στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, των υπηρεσιών υγείας και των φαρμάκων, της Αγροδιατροφής. Σε μία χρονική περίοδο αυξημένης διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας, η ελληνική οικονομία ενισχύει την εξωστρέφειά της με όχημα τις εξαγωγικές της επιχειρήσεις και την επενδυτική της παρουσία στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να ακολουθήσει μία σειρά στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μας με την Τσεχία».

Η Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ, κα Βίκυ Μακρυγιάννη, δήλωσε: «Η Τσεχία αποτελεί μια δυναμική και τεχνολογικά προηγμένη οικονομία, με σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ανταπόκριση των τσεχικών εταιρειών και το υψηλό επίπεδο των επιχειρηματικών συναντήσεων στην Πράγα επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν ακόμη ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για νέες εμπορικές και επενδυτικές συνέργειες. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ισχυρό ενδιαφέρον που καταγράφηκε σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα προς όφελος και των δύο οικονομιών».

Η Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων του ΕΒΕΑ, κα Ελένη Φώτη σημείωσε: «Η επιχειρηματική αποστολή στην Πράγα επιβεβαίωσε το αυξημένο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και τσεχικών επιχειρήσεων. Η Τσεχία αποτελεί βασικό οικονομικό εταίρο στην Κεντρική Ευρώπη, με ισχυρή βιομηχανική βάση, υψηλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Σε συνδυασμό με τη στρατηγική θέση και τη δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική οικονομία, δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες για την περαιτέρω ενίσχυση του διμερούς εμπορίου, των επενδύσεων και των επιχειρηματικών συνεργασιών, όπως επιβεβαιώθηκε στις επαφές και συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και η διευκόλυνση παγκόσμιων συνεργασιών αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες του ΕΒΕΑ».

«Από πλευράς του ο ΣΕΒΕ δήλωσε ότι η επιχειρηματική αποστολή στην Τσεχία επιβεβαιώνει τη δυναμική των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες καταγράφουν σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με το διμερές εμπόριο να ξεπερνά τα 1,18 δισ. ευρώ το 2025, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προς την τσεχική αγορά συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τα 405 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά αναδεικνύουν τα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων, με την Τσεχία να αποτελεί μια ώριμη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αγορά για τις ελληνικές επιχειρήσεις» τονίζεται καταληκτικά.