Μπάρμπα Στάθης: Ανανέωση προϊοντικού χαρτοφυλακίου και ενίσχυση εξαγωγών το 2026

Πού στηρίζεται η επόμενη ημέρα για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες στον κλάδο των τροφίμων, με ηγετικά μερίδια στα κατεψυγμένα λαχανικά και τα έτοιμα γεύματα.

Η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην αγορά, η συνεχής ανανέωση και ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία, η περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας, καθώς και η βελτιστοποίηση της παρουσίας των προϊόντων στο σύνολο των καναλιών λιανικής αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του 2026 για την Μπάρμπα Στάθης.

Η επόμενη ημέρα για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες στον κλάδο των τροφίμων στην Ελλάδα, με ηγετικά μερίδια στα κατεψυγμένα λαχανικά και τα έτοιμα γεύματα, στηρίζεται στη βελτίωση της λειτουργικής της αποδοτικότητας, μέσω επενδύσεων σε παραγωγικές και αποθηκευτικές υποδομές, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και περαιτέρω ανάπτυξης συνεργειών σε επίπεδο παραγωγής, διανομής και προμηθειών. Υπενθυμίζεται εδώ ότι μέσα στο 2025 η Μπάρμπα Στάθης «πέρασε» από τη Vivartia στην Ideal Ηoldings έναντι τιμήματος 130 εκατ. ευρώ.

Οι στόχοι του 2026 εν μέσω προκλήσεων

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, το 2026 διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων και αβεβαιότητας, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και οι πιέσεις στο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών εξακολουθούν να επηρεάζουν τις οικονομικές συνθήκες. Παράλληλα, η μεταβλητότητα στις αγορές και το περιβάλλον επιτοκίων δημιουργούν πρόσθετους παράγοντες αβεβαιότητας για την πορεία της οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις και αξιολογεί ενδεχόμενες επιπτώσεις στη δραστηριότητά της, προσαρμόζοντας, όπου απαιτείται, τον επιχειρησιακό και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, με στόχο τη διατήρηση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικής της θέσης.

«Η διοίκηση εκτιμά ότι, υπό την προϋπόθεση μη επέλευσης σημαντικά δυσμενέστερων εξελίξεων στο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, υπάρχουν οι βάσεις για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας και της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου, μέσω της συνεπούς υλοποίησης του μεσο-μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου», τονίζεται, ενώ σημειώνεται πως «λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο διεθνές περιβάλλον, η διαμόρφωση ακριβών προβλέψεων για το 2026 παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Ο όμιλος και η εταιρεία παραμένουν προσηλωμένοι στη συνετή διαχείριση κινδύνων και στην ευέλικτη προσαρμογή του σχεδιασμού τους, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Αύξηση προωθητικών ενεργειών αλλά όχι και τιμών το 2025

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της Μπάρμπα Στάθης, στη χρήση 2025 οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα παρουσίασαν τάσεις αποκλιμάκωσης, ωστόσο η επίδρασή τους στην καθημερινότητα των καταναλωτών και στη δομή του κόστους των επιχειρήσεων παρέμεινε αισθητή. Το περιβάλλον αυτό ενίσχυσε τη συγκρατημένη στάση των καταναλωτών και την αυξημένη ευαισθησία ως προς την τελική τιμή, επηρεάζοντας τις αγοραστικές επιλογές.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία λειτούργησε με υπευθυνότητα και συνέπεια απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνέχισε να στηρίζει ουσιαστικά τους Έλληνες παραγωγούς, παρέχοντας τεχνογνωσία, χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις και σταθερότητα στο εισόδημά τους, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη στήριξη των καταναλωτών μέσω αύξησης κατά 5% της επένδυσής της σε προωθητικές ενέργειες (24,2 εκατ. ευρώ). Ταυτόχρονα, απορρόφησε το σύνολο των αυξήσεων κόστους που επιβάρυναν όλα τα στάδια παραγωγής και λειτουργίας, λαμβάνοντας μέτρα εξορθολογισμού και ενεργοποιώντας δράσεις περιορισμού των επιπτώσεων αυτών στη χρηματοοικονομική απόδοση και τη θέση της εταιρείας και του ομίλου», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Αύξηση πωλήσεων το 2025

Για τη χρήση 2025, οι οργανικές πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 115,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4% σε σχέση με το 2024, ενώ σε επίπεδο ομίλου, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 129,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,5% σε σχέση με το 2024.

«Η αύξηση αυτή, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο εξωτερικό περιβάλλον, αποτυπώνει τη θετική πορεία των βασικών κατηγοριών προϊόντων, την ανθεκτικότητα του μοντέλου λειτουργίας της εταιρείας, καθώς και τη συνέπεια των στρατηγικών επιλογών για ανάπτυξη και διαφοροποίηση της εμπορικής της δραστηριότητας σε περισσότερες κατηγορίες και εμπορικά κανάλια», σημειώνεται επίσης.

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Το EBITDA της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 12,0 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 2,0 εκατ. σε σύγκριση με το 2024 όπου ήταν στα 10,0 εκατ. ευρώ. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό EBITDA, εξαιρουμένων εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων και χωρίς την επίδραση του IFRS16, ανήλθε σε 11,3 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε σε 15,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 21,3% έναντι του 2024, ενώ το προσαρμοσμένο λειτουργικό EBITDA ανήλθε σε 14,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5%, επιβεβαιώνοντας τη θετική λειτουργική δυναμική σε επίπεδο ομίλου με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και συνεργειών από τη λειτουργική ενσωμάτωση της θυγατρικής Μακεδονικής-Χαλβατζής.

«Τόσο οι πωλήσεις όσο και το EBITDA, σε επίπεδο εταιρείας αλλά και ομίλου, κατέγραψαν για μια ακόμη χρονιά, ιστορικά υψηλά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Μπάρμπα Στάθης», σημειώνεται ακόμη.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν το 2025 σε 30,4 εκ. έναντι 27,3 εκ. το 2024, αυξημένα κατά 3,1 εκ. ενώ σε επίπεδο ομίλου, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 35,9 εκ. έναντι 32,2 εκ. το 2024, αυξημένα κατά περίπου 3,7 εκ.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε επίπεδο εταιρείας σε 5,7 εκατ. κατά τη χρήση 2025, έναντι 88,4 εκατ. το 2024 με τη μεταβολή να προέρχεται από την πώληση της συμμετοχής της θυγατρικής ΜΙΧ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ, ενώ για τον όμιλο σε 8,3 εκατ. κατά το 2025, έναντι 4,6 εκατ. το 2024.

Να σημειωθεί εδώ ότι τα αποτελέσματα του ομίλου περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της εταιρείας Μπάρμπα Στάθης και των θυγατρικών της (UNCLE STATIS EOOD, ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. - με ενοποίηση στο 100%).

Πάνω από 6,5 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις του 2025

Κατά τη χρήση 2025, συνεχίστηκε η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του ομίλου, με επενδύσεις ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του εξαετούς επενδυτικού προγράμματος 2020 - 2025 συνολικού ύψους περίπου 35 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου έχει ενταχθεί σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι επενδύσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, νέες γραμμές παραγωγής, μηχανολογικό εξοπλισμό, αυτοματοποιημένες υποδομές και έργα ενεργειακής αναβάθμισης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας, στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο της στρατηγικής ESG της Εταιρείας (ιδιοπαραγωγή άνω του 25% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας), καθώς και στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των δυνατοτήτων σε νέες κατηγορίες καινοτόμων προϊόντων, παρέχοντας τη δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας.

Η αγορά λαχανικών

Κατά το 2025, η συνολική αγορά καταψυγμένων λαχανικών αναπτύχθηκε κατά 2,8% σε όγκο και 2,5% σε αξία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στο σύνολο της αγοράς, με μερίδιο 38,9% σε όγκο και 50,7% σε αξία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Η εμπορική στρατηγική της εταιρείας επικεντρώθηκε στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της κατανάλωσης της κατηγορίας, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια, την καινοτομία, τη θρέψη και την ελληνική προέλευση των προϊόντων, στοιχεία τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς πυλώνες διαφοροποίησης.

Παράλληλα έγινε προσπάθεια βελτίωσης της συνολικής παρουσίας των προϊόντων στα καταστήματα, μέσω ενίσχυσης της διαθεσιμότητας και υποστήριξης της αγοραστικής εμπειρίας. Η συστηματική αυτή προσέγγιση συνέβαλε στη διευκόλυνση της επιλογής του καταναλωτή και στη στήριξη της εμπορικής απόδοσης της κατηγορίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης προωθητικής έντασης.

Η εταιρεία συνέχισε να επενδύει στην καινοτομία, εμπλουτίζοντας τη σειρά «360° Plant Based Meal» με νέους κωδικούς που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.

Επιπλέον, η προϊοντική σειρά «Πατάτες Μπάρμπα Στάθης» αναδείχθηκε «Προϊόν της Χρονιάς 2025».

Η εικόνα στις φρέσκες σαλάτες

Το 2025 αποτέλεσε έτος ισχυρής ανάπτυξης για την κατηγορία των φρέσκων σαλατών Μπάρμπα Στάθης.

Οι πωλήσεις των επώνυμων κομμένων και πλυμένων σαλατών αυξήθηκαν κατά 26,1% σε όγκο και 21,6% σε αξία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική ανάπτυξη της αγοράς, η οποία κινήθηκε ανοδικά κατά 10,6% σε όγκο και κατά 7,3% σε αξία.

Τα μερίδια αγοράς της εταιρείας ενισχύθηκαν σημαντικά, διαμορφούμενα σε 15,2% (+1.9 μ.μ) σε όγκο και 16,6% (+2.0 μ.μ) σε αξία, παρουσιάζοντας επιταχυνόμενη ανοδική πορεία, ενώ τόσο τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας όσο και ο επώνυμος ανταγωνισμός κατέγραψαν μεριδιακές απώλειες.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των παραπάνω αποτελεσμάτων διαδραμάτισε η εστίαση στην ποιότητα, η ενίσχυση της διανομής, η αναβάθμιση της παρουσίας της κατηγορίας στο κατάστημα και το στοχευμένο προωθητικό πλάνο, που οδήγησαν στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και την υποστήριξη της αγοραστικής εμπειρίας.

Η εικόνα στα προϊόντα ζύμης

Η αγορά της καταψυγμένης ζύμης συνέχισε και το 2025 την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,4% σε όγκο και κατά 6,6% σε αξία, αντανακλώντας τη διεύρυνση της χρήσης της κατηγορίας και την ενίσχυση της κατανάλωσης.

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Χρυσή Ζύμη διατήρησε τη συνολική της θέση στην αγορά, με μερίδιο 13,5% σε όγκο και 16,9% σε αξία. Ιδιαίτερα θετική ήταν η επίδοση σε επιμέρους υποκατηγορίες που αποτελούν προτεραιότητα όπως τα φύλλα, όπου το μερίδιο αυξήθηκε κατά 1,7 μ.μ., καθώς και στα πιττάκια, όπου η μάρκα κατέκτησε ηγετική θέση στα επώνυμα προϊόντα.

Η επίδοση αυτή συνδέεται με τη συνδυαστική εφαρμογή στοχευμένης επικοινωνίας και ενεργειών υποστήριξης της εμπορικής παρουσίας στα καταστήματα, όπως προωθητικές δράσεις, δοκιμές προϊόντων και βελτίωση της συνολικής εικόνας των κωδικών.

Εξαγωγές

Οι καθαρές πωλήσεις από εξαγωγές κατά το 2025, αυξήθηκαν κατά 10%, σε σχέση με το 2024 σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων στις Ζύμες το 2024). Η αύξηση ήταν αντίστοιχη (+12%) τόσο των πωλήσεων καταψυγμένων λαχανικών όσο και των κατά πωλήσεων των ambient προϊόντων (λαχανικών ατμού) ενώ οι πωλήσεις των φρέσκων σαλατών παρέμειναν σταθερές.

Το big deal

Στις 23 Ιανουαρίου 2025 ανακοινώθηκε ότι «έκλεισε» η συμφωνία πώλησης της Μπάρμπα Στάθης, θυγατρικής της Vivartia, στην Ideal Holdings.

Το τίμημα για ένα από τα μεγαλύτερα deal που έχουν σημειωθεί στην εγχώρια αγορά τροφίμων τα τελευταία χρόνια ανήλθε στα 130 εκατ. ευρώ, ενώ η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου.

Από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, τα 91,3 εκατ. ευρώ προήλθαν από ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενώ τα 38,7 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν με τραπεζικό δανεισμό.

Υπενθυμίζεται πως στην «αγκαλιά» της Ideal Holdings πέρασαν το 100% της Μπάρμπα Στάθης, καθώς και το 90% της Χαλβατζής Μακεδονική, θυγατρικής εταιρείας της Μπάρμπα Στάθης.

Η Μπάρμπα Στάθης σε αριθμούς

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 750 εργαζόμενους, η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Συνεργάζεται με περισσότερους από 1.430 προμηθευτές και εξάγει ετησίως περισσότερους από 4.000 τόνους προϊόντων σε 22 χώρες σε όλον τον κόσμο. Τα λαχανικά της καλλιεργούνται από εκατοντάδες Έλληνες παραγωγούς σε 30.000 στρέμματα εύφορης ελληνικής γης. Η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο 220 κωδικών προϊόντων.

Το σημαντικότερο ωστόσο χαρακτηριστικό της εταιρείας, σύμφωνα με τους ανθρώπους της, είναι η δυναμική του ίδιου του brand της Μπάρμπα Στάθης, καθώς πάνω από 8-8,5 άνθρωποι στους δέκα καταναλώνουν τα προϊόντα της…