Μάχη με τις φλόγες σε 73 μέτωπα - Πύρινος όλεθρος στη Βοιωτία

Οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρι Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας είναι σε ύφεση, ενώ στον Μάραθο Ευρυτανίας έχει ελεγχθεί.

Τελευταία ενημέρωση 19:02

Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Οι δυσκολότερες, όπως επισήμανε, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας, λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων.

Βελτιωμένη η εικόνα στο Ποικίλο Όρος

Βελτιωμένη είναι, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα στις 15.29 στο Ποικίλο Όρος. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Όπως σημείωσε ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, ενώ προσέθεσε ότι κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα, τόσο για την ενημέρωση, όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως σημειώνεται από την πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών. Ταυτόχρονα, αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων στη περιοχή του Χαϊδαρίου, όπου νωρίτερα η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε εκτροπές κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Σχιστού. Παραμένει σε ισχύ μόνο η εκτροπή στην περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.

Αναφορικά με τις πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρι Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας, επισήμανε ότι είναι σε ύφεση, ενώ στον Μάραθο Ευρυτανίας έχει ελεγχθεί.

Άργος: «Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Φίχτι και Κουτσοπόδι, ενώ καίει εστία στη Μπόρσα» - 112 στο Αίγιο

«Υπό έλεγχο είναι οι φωτιές στις περιοχές Φίχτι και Κουτσοπόδι, της Αργολίδας», όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης.

Όσον αφορά την φωτιά στην περιοχή, Μπόρσα, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «εξακολουθεί να καίει μία εστία σε αγροτοδασική έκταση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς, ώστε να την θέσουν υπό έλεγχο».

Επίσης, ο Βασίλης Σιδέρης ανέφερε ότι «μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια και οι περισσότερες ζημιές από τις φωτιές εντοπίζονται σε ελαιοκαλλιέργειες».

Μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη στους κατοίκους των περιοχών, Νεραντζιές και Πανόραμα, του Δήμου Αιγιάλειας, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Νεραντζιές. Παράλληλα, καλούνται οι κάτοικοι των δύο προαναφερόμενων περιοχών να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.