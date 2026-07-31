Αγορά εξοχικής κατοικίας: Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές

Οι υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης εξοχικής κατοικίας στις περιοχές που εξετάστηκαν κοντά στην Αττική εντοπίζονται στη Σαρωνίδα (3.200 ευρώ/τ.μ.), στην Ανάβυσσο (2.941 ευρώ/τ.μ.), αλλά και στο Πόρτο Ράφτη (2.667 ευρώ/τ.μ.), ενώ πιο προσιτές επιλογές εντοπίζονται στην Ερέτρια, στον Κάλαμο, στην Κερατέα και στην Αρτέμιδα.

Ισχυρή παραμένει η ζήτηση για εξοχικές κατοικίες, διατηρώντας ανοδική την πορεία των τιμών σε πολλές δημοφιλείς περιοχές της χώρας, από τα παράλια της Αττικής και τα νησιά του Αργοσαρωνικού έως τη Χαλκιδική και τα Σύβοτα. Τα τελευταία στοιχεία του Spitogatos Insights για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι, παρά τις επιμέρους διορθώσεις σε ορισμένες αγορές, η πλειονότητα των προορισμών καταγράφει αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης, καθώς το ενδιαφέρον τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων αγοραστών παραμένει έντονο.

Εξοχικές κατοικίες κοντά στην Αθήνα

Η απόκτηση μιας εξοχικής κατοικίας με εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα, σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, αποτελεί όνειρο ζωής για πολλούς κατοίκους της πρωτεύουσας. Ωστόσο, πόσο ρεαλιστικό παραμένει σήμερα αυτό το σενάριο, με βάση τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων στις παραθαλάσσιες περιοχές γύρω από την Αττική;

Οι υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης εξοχικής κατοικίας στις περιοχές που εξετάστηκαν κοντά στην Αττική εντοπίζονται στη Σαρωνίδα (3.200 ευρώ/τ.μ.), στην Ανάβυσσο (2.941 ευρώ/τ.μ.), αλλά και στο Πόρτο Ράφτη (2.667 ευρώ/τ.μ.), ενώ πιο προσιτές επιλογές εντοπίζονται στην Ερέτρια, στον Κάλαμο, στην Κερατέα και στην Αρτέμιδα. Σημαντικές ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε Πόρτο Ράφτη και Παλαιά Φώκαια της τάξης του 14,7% και 14,3% αντίστοιχα. Μικρές ετήσιες μειώσεις στη ΜΖΤ πώλησης εξοχικής κατοικίας σημειώθηκαν στη Σαρωνίδα, στην Ερέτρια και στον Μαραθώνα.

Πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας και όχι μόνο, εξετάζουν επιλογές αγοράς εξοχικής κατοικίας σε κάποιο από τα νησιά του Αργοσαρωνικού που διαθέτουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από το λιμάνι του Πειραιά. Ενδεικτικά, η ΜΖΤ πώλησης εξοχικής κατοικίας στην Αίγινα ανέρχεται στα 2.692 ευρώ/τ.μ., στον Πόρο, στα 3.207 ευρώ/τ.μ. σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση άνω του 20% κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την ίδια περίοδο την προηγούμενη χρονιά. Αρκετά υψηλή καταγράφεται η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στις Σπέτσες στα 4.615 ευρώ/τ.μ. μετά από ετήσια αύξηση της τάξης του 10%.

Εξοχικές κατοικίες στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα

Από τη Μάνη έως τη Χαλκιδική και από τα Σύβοτα έως το Πήλιο, η πλούσια ακτογραμμή της χώρας και τα γραφικά χωριά της ηπειρωτικής Ελλάδας προσφέρουν πλήθος επιλογών για αγορά εξοχικής κατοικίας, καλύπτοντας διαφορετικά budget και ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας διάφορους δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου, σημειώνεται ότι η Καλαμάτα (2.892 ευρώ/τ.μ.), το Ναύπλιο (2.778 ευρώ/τ.μ.) και η Ανατολική Μάνη (2.727 ευρώ/τ.μ.) καταγράφουν τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης εξοχικής κατοικίας. Πιο προσιτές ΜΖΤ πώλησης εντοπίζονται στη Ζαχάρω Ηλείας (1.200 ευρώ/τ.μ.), στην Ακράτα και στο Ξυλόκαστρο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Στην υπόλοιπη Ηπειρωτική Ελλάδα, ξεχωρίζουν περιοχές της χώρας που προσφέρουν ευκαιρίες για τους υποψήφιους αγοραστές αγοράς εξοχικής κατοικίας, περιοχές δηλαδή που διατηρούν σχετικά χαμηλές ΜΖΤ πώλησης, όπως η Ζαγορά στο Πήλιο και η Αγριά, με ΜΖΤ πώλησης 1.171 ευρώ/τ.μ. και 1.387 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης εντοπίζονται στα Σύβοτα, στην Καβάλα και σε δημοφιλείς περιοχές της Χαλκιδικής με σημαντικές ετήσιες αυξήσεις άνω του 10% να καταγράφονται σε Σύβοτα και Καβάλα.

Εγχώρια και διεθνής ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στην Ελλάδα

Έντονη είναι η ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στην Ελλάδα από εγχώριους και διεθνείς υποψήφιους αγοραστές και το 2ο τρίμηνο του 2026. Μία από τις δημοφιλέστερες περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας σε ό, τι αφορά τη διεθνή ζήτηση είναι η Χαλκιδική, γεγονός που δικαιολογεί τις ετήσιες αυξήσεις που σημειώνονται στις επιμέρους περιοχές της. Στην κορυφή βέβαια των προτιμήσεων βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων ενώ ακολουθούν τα Προάστια Θεσσαλονίκης, τα Νότια Προάστια της Αθήνας. Tην πεντάδα των top περιοχών σε διεθνή ζήτηση συμπληρώνουν οι Κυκλάδες. Οι χώρες του εξωτερικού που ξεχωρίζουν για την υψηλή ζήτηση σε κατοικίες προς πώληση στην Ελλάδα είναι οι Η.Π.Α., η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Ολλανδία και η Ελβετία, ενώ top κατηγορίες κατοικίας για τους διεθνείς ενδιαφερόμενους είναι η μονοκατοικία, το διαμέρισμα και η βίλα. Οι top 5 δημοφιλέστερες περιοχές της Ελλάδας για αγορά κατοικίας το 2ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την εγχώρια ζήτηση είναι τα Προάστια της Θεσσαλονίκης, τα Νότια Προάστια της Αθήνας, ο Δήμος Αθηναίων, τα Βόρεια και τα Δυτικά Προάστια της Αθήνας.

