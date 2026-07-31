Ειδήσεις | Διεθνή

Θέουτα: Περισσότεροι από 37.500 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θέουτα: Περισσότεροι από 37.500 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 37.500 μετανάστες, από τους περίπου 60.000 που είχαν εισέλθει τις προηγούμενες ημέρες στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 37.500 μετανάστες, από τους περίπου 60.000 που είχαν εισέλθει τις προηγούμενες ημέρες στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

«Αναχωρήσεις από τη Θέουτα προς το Μαρόκο έως τις 15:30 της 31ης Ιουλίου: περισσότερες από 37.500», αναφέρει το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών σε ενημέρωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε επαφή με τις αρχές του Μαρόκου για την επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Δήλωσε επίσης ότι οι εικόνες από τη Θέουτα είναι «απαράδεκτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ενοίκια: Οι αλλαγές στις πληρωμές και οι κυρώσεις - Τι πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Το ομαδικό παιχνίδι που ζητά ο Μητσοτάκης - Τα smart γυαλιά του Άδωνι - Οι «γάμοι» στην Κουμουνδούρου

Αυξήθηκε ο μέσος μισθός σε ένα έτος: Στα €1.485 στις μεγάλες εταιρείες, 1.076 ευρώ στις μικρότερες

tags:
Ισπανία
Μεταναστευτικό
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider