Θέουτα: Περισσότεροι από 37.500 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές

Στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 37.500 μετανάστες, από τους περίπου 60.000 που είχαν εισέλθει τις προηγούμενες ημέρες στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 37.500 μετανάστες, από τους περίπου 60.000 που είχαν εισέλθει τις προηγούμενες ημέρες στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

«Αναχωρήσεις από τη Θέουτα προς το Μαρόκο έως τις 15:30 της 31ης Ιουλίου: περισσότερες από 37.500», αναφέρει το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών σε ενημέρωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε επαφή με τις αρχές του Μαρόκου για την επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Δήλωσε επίσης ότι οι εικόνες από τη Θέουτα είναι «απαράδεκτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ