Alpha Bank: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς έως 205 εκατ. ιδίων μετοχών - Από €0,29 έως €7 το εύρος τιμής αγοράς

Το ανώτατο όριο ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ανέρχεται σε 205.000.000 Μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 9,1% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

H Alpha Bank ανακοίνωσε την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, με ανώτατο όριο τις 205.000.000 μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 9,1% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με εύρος τιμής αγοράς ανά μετοχή από το κατώτατο όριο 0,29 ευρώ έως το ανώτατο όριο των 7 ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η «Τράπεζα» ή η «Εκδότρια»), σε συνέχεια (α) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της που έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου 2026 (η «Γενική Συνέλευση»), με την οποία εγκρίθηκε η θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών για απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, (οι «Μετοχές») δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών» ή το «Πρόγραμμα») και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, (β) της έγκρισης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας (ΕΚΤ) που δόθηκε στις 8 Ιουνίου 2026 με ισχύ για ένα έτος από τη λήψη της, στο πλαίσιο των άρθρων 77 και 78 του Κανονισμού περί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) II, και (γ) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της με ημερομηνία 30 Ιουλίου 2026 (η «Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου»), ενημερώνει τους επενδυτές για την πρόθεσή της να ξεκινήσει την εφαρμογή του Προγράμματος.

Το ανώτατο όριο ιδίων Μετοχών που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ανέρχεται σε 205.000.000 Μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 9,1% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με εύρος τιμής γοράς ανά Μετοχή από το κατώτατο όριο των Ευρώ 0,29 έως το ανώτατο όριο των Ευρώ 7,00 με ισχύ έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, αρχής γενομένης από την αμέσως επόμενη ημέρα από την ημέρα της έγκρισης του Προγράμματος από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στη χρηματιστηριακή αγορά μέσω της Morgan Stanley Europe SE, η οποία αποτελεί τρίτο μέρος, δηλαδή οντότητα που είναι αδειοδοτημένη να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και δεν ανήκει στον Όμιλο της Τράπεζας, η οποία ορίζεται ως κύριος ανάδοχος του Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 (β) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, και θα λαμβάνει τις αποφάσεις διαπραγμάτευσης σχετικά με τις αγορέςμετοχών της Τράπεζας στο πλαίσιο του Προγράμματος ανεξάρτητα από την Τράπεζα.

Οι αγορές ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

προκειμένου να εξυπηρετούν κάθε σκοπό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν διάθεσης ιδίων κοινών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων Μετοχών σε Μέλη της Διοίκησης και σε Εργαζομένους της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν υπηρεσίες σε μόνιμη βάση δυνάμει του άρθρου 114 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Award Plan) της Τράπεζας, καθώς και για την απόκτηση και εν συνεχεία ακύρωση ιδίων Μετοχών, στο πλαίσιο της συνολικής διανομής μερισμάτων προς τους Μετόχους και της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους της Τράπεζας.

Οι αγορές ιδίων Μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται λαμβανομένων υπόψη της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας της Τράπεζας και του Ομίλου της, ενώ κάθε αγορά ιδίων μετοχών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το κόστος για την απόκτηση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος, αναμένεται να μην υπερβεί το συνολικό ποσό των Ευρώ 282.393.285,09, το οποίο επιμερίζεται (α) στο ποσό των Ευρώ 23.000.000,00 για απόκτηση ιδίων Μετοχών που θα διατεθούν, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών σε Μέλη της Διοίκησης και το Προσωπικό της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της όπως ορίζονται στο άρθρο 32 του Νόμου 4308/2014 και (β) στο ποσό των Ευρώ 259.393.285,09 για την απόκτηση και εν συνεχεία ακύρωση ιδίων Μετοχών στο πλαίσιο της συνολικής διανομής μερισμάτων προς τους Μετόχους.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ)

2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.