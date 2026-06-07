Απρόσκοπτα συνεχίζει τις επενδύσεις η Στέλιος Κανάκης – Η επόμενη μέρα

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Στην ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά, τη διατήρηση του κύκλου εργασιών της, τη διατήρηση των περιθωρίων καθαρού και μικτού κέρδους, καθώς και στον περιορισμό του κόστους λειτουργίας, προσβλέπει για το μέλλον η Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας και διανομής πρώτων υλών για τη ζαχαροπλαστική, την αρτοποιία και το παγωτό στην ελληνική αγορά.

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, το 2025 η Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 6,8%, ο οποίος ανήλθε στα επίπεδα των 32,47 εκατ. ευρώ από 30,38 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Καθοριστικός παράγοντας της σημαντικής αύξησης υπήρξαν τόσο η αύξηση του όγκου των πωλήσεων όσο και η αύξηση των τιμών πώλησης των προϊόντων, καθώς και η προσαρμοστικότητα της εταιρείας στις απαιτήσεις της αγοράς και της οικονομικής συγκυρίας.

«Σε κάθε περίπτωση η επίτευξη κύκλου εργασιών της τάξεως των 32.475.304,38 ευρώ αποδεικνύει το ισχυρό εμπορικό όνομα (brand name) που έχει καταφέρει να δημιουργήσει η εταιρεία, τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τους πελάτες αυτής, την έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη προσπάθεια που καταβάλλεται εκ μέρους του συνόλου των στελεχών της και το βαθμό διείσδυσης που έχει επιτύχει στη σχετική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται», αναφέρεται στην οικονομική έκθεση.

Το μικτό αποτέλεσμα της χρήσεως ανήλθε σε 9.160.225,85 ευρώ, το αποτέλεσμα προ φόρων σε 3.137.989,44 ευρώ, ενώ το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε στο ποσό των 2.426.694,36 ευρώ.

«Συνεκτιμημένων όλων των παραγόντων που προαναφέρθηκαν και ιδίως της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και προϊόντων που πλήττει την ελληνική και τη διεθνή αγορά, η αποτίμηση της κλειόμενης χρήσεως κρίνεται ως ιδιαιτέρως ικανοποιητική, με αποτέλεσμα οι στόχοι της εταιρείας για την τρέχουσα χρήση να επικεντρώνονται στη συνεχιζόμενη προώθηση της ποιότητας των προϊόντων, στην αξιοποίηση των ωφελειών από την ένταξή της σε ένα πολυεθνικό όμιλο και ιδίως των συνεργιών που μπορούν να προκύψουν τόσο σε προϊοντικό, όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο, στην αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που θα παρουσιασθεί τόσο στην αγορά του εσωτερικού όσο και ιδίως του εξωτερικού, στη συγκράτηση και περιορισμό των δαπανών και εν γένει εξόδων, καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης, διοίκησης και κυρίως εμπορικής προβολής της δραστηριότητας της εταιρείας», σημειώνεται επίσης.

Επενδύσεις 2,05 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία το 2025 υλοποίησε επενδύσεις ύψους 2.051.567,00 ευρώ που αφορούν σε:

-επέκταση αποθήκης μεταλλικής κατασκευής στον ισόγειο χώρο των εγκαταστάσεων στις Αχαρνές (900 τ.μ.), η οποία υλοποιήθηκε με τα πλέον σύγχρονα συστήματα ψυκτικής εγκατάστασης (τεχνολογίας CO2) ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας αυξάνοντας κατά 55% τη δυναμικότητα του κέντρου διανομής της Αθήνας.

-εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 200 kWh στις εγκαταστάσεις στις Αχαρνές. Η εταιρεία επενδύει σε πάγιο εξοπλισμό με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, την άριστη εξυπηρέτηση των πελάτων της, την εξοικονόμηση κόστους και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Οι εν λόγω επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν με ίδια κεφάλαια.

Το who is who

Η «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» είναι μία αμιγώς εμπορική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της εμπορίας και προώθησης πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού.

Το σύνολο των προϊόντων που αντιπροσωπεύει, διανέμει και διακινεί εισάγονται κυρίως από χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ιδίως από Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία και Ιταλία.

Οι εγκαταστάσεις και η έδρα της εταιρείας βρίσκονται στον Δήμο Αχαρνών Αττικής και το υποκατάστημά της στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Για τη χρήση 2025, η εταιρεία απασχόλησε 80 άτομα.

