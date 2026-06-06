Βραζιλία: Η Azul περικόπτει πτητικό έργο λόγω του κόστους των καυσίμων

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, John Rodgerson, δήλωσε στο Reuters ότι η Azul θα συνεχίσει να μειώνει τις πτήσεις της προκειμένου να διαφυλάξει τα ταμειακά της διαθέσιμα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον.

Η βραζιλιάνικη αεροπορική εταιρεία Azul εντείνει τις περικοπές στη διαθέσιμη χωρητικότητά της, καθώς οι αυξημένες τιμές των αεροπορικών καυσίμων που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, John Rodgerson, δήλωσε στο Reuters ότι η Azul θα συνεχίσει να μειώνει τις πτήσεις της προκειμένου να διαφυλάξει τα ταμειακά της διαθέσιμα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον.

Ο Rodgerson ανέφερε επίσης ότι οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες του κλάδου περιορίζουν τη χωρητικότητά τους ώστε να ευθυγραμμίσουν καλύτερα την προσφορά με τη ζήτηση υπό τα νέα, υψηλότερα επίπεδα κόστους. Η Azul σκοπεύει να ακολουθήσει την ίδια στρατηγική, προχωρώντας σε ακόμη μεγαλύτερες περικοπές από όσες είχε αρχικά σχεδιάσει, καθώς η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο παρατείνεται.

«Όταν προχωρήσαμε στις αρχικές περικοπές, πιστεύαμε ότι ο πόλεμος θα είχε τελειώσει μέχρι τώρα», δήλωσε ο Rodgerson σε συνέντευξή του, ενόψει της συνάντησης των επικεφαλής των παγκόσμιων αεροπορικών εταιρειών στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

«Όμως η σύγκρουση συνεχίζεται, επομένως θα συνεχίσουμε να μειώνουμε επιλεκτικά ορισμένες συχνότητες πτήσεων, διασφαλίζοντας ότι εκτελούμε μόνο τα δρομολόγια που έχουν οικονομική λογική.»

Σύμφωνα με τον Rodgerson, οι περισσότερες περικοπές της Azul κατά το δεύτερο τρίμηνο αφορούσαν διεθνείς πτήσεις. Οι επόμενες προσαρμογές θα επικεντρωθούν κυρίως στη μείωση της συχνότητας των εγχώριων δρομολογίων και όχι στην πλήρη διακοπή εξυπηρέτησης ολόκληρων πόλεων.

«Πετάς προς την Κουριτίμπα έξι φορές την ημέρα; Ίσως με αυτές τις τιμές καυσίμων να πρέπει να πετάς τέσσερις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στους βασικούς κόμβους (hubs) της στα Καμπίνας, Μπέλο Οριζόντε και Ρεσίφε, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς της.

Η στρατηγική αυτή δείχνει ότι η Azul επιδιώκει να προστατεύσει την κερδοφορία και τη ρευστότητά της μειώνοντας τις λιγότερο αποδοτικές πτήσεις, αντί να αποσυρθεί πλήρως από συγκεκριμένες αγορές.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο να διακόψουμε την εξυπηρέτηση πόλεων, αλλά αυτό παραμένει πάντα μια πιθανότητα. Πρώτα ξεκινάς μειώνοντας τη χρήση των αεροσκαφών και περιορίζοντας τις συχνότητες των πτήσεων.

Δεν θέλεις να εκμεταλλεύεσαι ένα αεροσκάφος 13 ή 14 ώρες την ημέρα όταν οι τιμές των καυσίμων διπλασιάζονται.»

Ο John Rodgerson δήλωσε ότι ο ισολογισμός της Azul βρίσκεται πλέον σε ισχυρότερη θέση σε σχέση με ορισμένους ανταγωνιστές της, μετά από μια σημαντική αναδιάρθρωση χρέους.

Η εταιρεία εξήλθε από τη διαδικασία προστασίας από πιστωτές βάσει του Άρθρου 11 τον Φεβρουάριο, με τη στήριξη των αεροπορικών εταιρειών United Airlines και American Airlines.

Ο Rodgerson πρόσθεσε ότι η Azul αναμένει πως οι πιέσεις στις τιμές των εισιτηρίων θα συνεχιστούν κατά το εποχικά ασθενέστερο δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο για τη διατήρηση υψηλότερων ναύλων καθώς η ζήτηση ενισχύεται κατά το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους.